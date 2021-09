Uma campanha a andar à roda

De resto, as ciclovias na cidade, que têm marcado esta corrida autárquica, acabaram por dominar também grande parte do debate. Desta vez, os candidatos eram muitos e para todos os gostos, mas as críticas cresceram de tal forma (desastre, empecilhos, “todas para acabar”) que este se tornou mesmo o tema em que o presidente da câmara foi mais atacado, depois de no primeiro debate os adversários se terem concentrado sobretudo nos falhanços da Habitação.

O assunto foi o primeiro a ser lançado depois da primeira ronda de questões mais políticas, mas não deixou de assombrar Medina até ao fim do debate. Os adjetivos e classificações para aquela que é das maiores marcas da governação do PS nos últimos anos foram variados: Bruno Fialho, do PDR, foi mostrando uma indignação cada vez maior à medida que o debate avançava, chegando a sentenciar que as ciclovias recentes são todas “para acabar” e que quem as fez deve ser “despedido”.

Horta Soares, da Iniciativa Liberal, acusou Medina de apostar nesta opção sem “dados” que a fundamentassem. Nuno Graciano, do Chega, repetiu o soundbite das “ciclovazias” e chamou-lhes “empecilhos”. João Patrocínio, do Ergue-te, perguntou porque é que é preciso “imitar” as cidades europeias” que apostam nas bicicletas.

E Carlos Moedas, mesmo por entre juras de amor às ciclovias (“eu amo bicicletas”), falou da “loucura” de ciclovias mal construídas, dos riscos crescentes de atropelamento e dos problemas de inclinação que têm.

Perante o tsunami de críticas, Medina puxou da ironia: “Fico muito satisfeito que os modos suaves de mobilidade, andar de bicicleta e a pé, seja hoje um tema de debate na cidade”. Há quatro anos, frisou, o assunto era “caricaturizado”.

Um duelo particular à esquerda

Tem sido uma das grandes questões a dominar a campanha: afinal, com quem é que Fernando Medina vai querer negociar, caso volte a ganhar a câmara — como as sondagens indicam — mas sem alcançar a maioria absoluta? E quem estará interessado em alinhar nesses acordos?

Interessados em falar dos próprios programas e menos do futuro, os candidatos à esquerda esforçaram-se por pôr água na fervura — tanto Fernando Medina como João Ferreira se esquivaram às perguntas sobre acordos depois das eleições, deixando Beatriz Gomes Dias sozinha mas disponível para voltar a assinar um acordo na Câmara de Lisboa, à semelhança do que tem atualmente com o PS (o trabalho “orgulha” o Bloco e é para “continuar”, justificou).