Portanto, quando chegaram já havia uma guerra a acontecer, mas ainda de dimensões mais pequenas, certo? O que é que se vivia nessa região, na altura?

Era uma guerra ainda de uma proporção menor, até com um armamento bem mais leve, e nós já iniciámos a missão nesse contexto de guerra. Além da guerra, nós começámos a enfrentar também o ciclone Kenneth, em abril de 2019. Esse ciclone entrou precisamente na cidade vizinha nossa, a cidade de Macomia. Os ventos e todas as consequências deste ciclone foram fortes para nós em Muidumbe, porque pela ordem seria Macomia, depois Muidumbe, depois Mocímboa da Praia, Mueda, Nangade e Palma. A ordem dos distritos é assim. Além do ciclone, nós enfrentámos, no final do ano, cheias que nunca tinham acontecido tão fortes na região e que fizeram duas pontes desabar. Nós ficámos cinco meses ilhados nesta região. Ilhados mesmo, sem comunicação com a capital e desprovidos de alimentos, porque não havia como manter os depósitos e os mercados.

Nessa altura, os terroristas ainda não tinham chegado aí.

À nossa aldeia, não. Mas nos outros locais os ataques continuavam. Em Muidumbe são 26 comunidades e nós temos, mais ou menos, oito comunidades na planície e as demais comunidades todas no planalto. Inclusivamente, é chamado o planalto Maconde. Achava-se que eles nunca subiriam o planalto e eu lembro muito bem: o primeiro ataque sofrido nas nossas comunidades de Muidumbe foi no dia 7 de novembro de 2019. Uma pequena comunidade que vivia de plantar o arroz. O nome dessa comunidade era Criação.

Durante dois anos, vocês tinham noção da guerra que se desenrolava nas comunidades vizinhas, mas estiveram a salvo dos terroristas.

Tínhamos noção, até porque entre nós, missionários, nós comunicávamos. Até hoje, comunicamo-nos muito. Qualquer coisa que acontecesse numa dessas áreas, imediatamente nos comunicávamos. Estávamos acompanhando o que acontecia em Mocímboa da Praia, em Macomia, em Quissanga, nesses outros distritos que foram atacados bem antes de nós. Sobretudo Mocímboa da Praia, em que a presença da Igreja se dava através das Irmãs de São José de Chambéry e de um ramo dos Beneditinos, que atendia também esta região. Não é que achássemos que estávamos livres dos ataques. Nessas alturas, muita coisa já tinha mudado no quotidiano das comunidades. Mudou o horário das missas, o horário das escolas. A escola da parte da noite foi suspensa porque todo o mundo já vivia com um certo medo, porque já via ali nas comunidades ao redor o que estava a acontecer.

Quantas pessoas vivem nas comunidades da vossa missão?

Em Muidumbe, 79 mil habitantes.

Nas 26 comunidades.

Nas 26 comunidades. Então, no dia 7 de novembro de 2019, de madrugada, o telefone tocou e era o animador da comunidade, comunicando que eles tinham acabado de invadir a comunidade. Eles, nesta altura, já estavam a falar comigo do mato, porque todos eles, na verdade, na família já conversavam sobre esse assunto. Combinavam, até, caso houvesse um ataque, por onde deviam fugir e para onde deviam ir. Todo o mundo falava isso em suas casas.

As pessoas já estavam preparadas para que isso acontecesse.

Preparadas. Preparadas entre aspas, porque para um ataque destes nunca se está preparado, mas ao menos conversava-se, caso viesse a haver o ataque, para onde se esconderiam, como deviam fugir e, creio até, o mínimo que podiam pegar, tipo água, uma capulana, algo desse tipo.

E qual foi a primeira comunidade que foi atacada?

A primeira comunidade que foi atacada foi a comunidade de Criação, onde o povo vivia de plantar o arroz. Eu pedi-lhes que esperassem que o dia amanhecesse para que eu pudesse ir lá. Logo que o dia amanheceu, consegui uma motorizada que me levasse até lá. Foi difícil, porque as pessoas até com essas motorizadas tinham medo de ir ao local. Com muita dificuldade, consegui convencer um jovem que me levasse até esta aldeia, em torno de 50 quilómetros de onde eu morava.

E as pessoas passaram a noite no mato, fora da aldeia?

Passaram no mato, sim, como sempre fazem. Eu liguei para o animador, segui de motorizada e eles vieram esperar-me lá na aldeia. Entrei casa por casa. Em todas elas ainda apanhei o fogo, ainda estavam a queimar. Foi uma cena muito forte para mim, tocou-me muito.

As casas foram queimadas.

Casas queimadas, as poucas coisas que as pessoas tinham. Eu visitei casa por casa, com alguns animadores, porque o povo ainda estava no mato. Foi o único ataque que eu consegui fotografar e filmar. Tenho muitas dessas fotos, que até hoje servem no mundo inteiro para mostrar um pouco a questão da guerra. Eu filmei o que pude e fotografei o que pude, e voltei para casa. Já era quase meio-dia. Tudo isto, comunicando com o bispo, falando com ele da situação e do que eu estava a ver nesta comunidade da Criação.