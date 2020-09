Para Leyla Acaroglu, a designer nomeada “Champion of the Earth” pelas Nações Unidas, a recuperação do setor do turismo, profundamente abalado pela atual pandemia, passa essencialmente por variáveis como slow travel, viagens com sentido, feitas em segurança e até localmente. Aquela que é uma das principais oradoras da 3º edição da Lisbon Tourism Summit, evento organizado pela Beta-i e apoiado pelo Turismo de Portugal, a acontecer esta quarta-feira em formato online, defende que “afastarmo-nos da versão fast food do turismo” pode trazer vários benefícios.

Socióloga e empresária, Acaroglu é protagonista de várias conferências sobre design e sustentabilidade, autora de livros e até a fundadora do primeiro “brain spa” em Portugal, um retiro com dormida cujo objetivo passa por nos desligarmos do mundo exterior e focarmo-nos no vasto tópico da sustentabilidade. Em entrevista ao Observador, defende que “tanto a fast fashion como a fast travel foram interrompidas pela Covid-19 numa altura em que muito provavelmente precisavam de ser interrompidas. Numa altura em que tínhamos companhias aéreas a falar de tirar os assentos e transformar os aviões em autocarros no ar”.

O que é que a pandemia nos ensinou sobre sustentabilidade?

Acho que nos ensinou que as nossas ações enquanto humanos no mundo têm ramificações e acabam por afetar-nos. Um dos conceitos-chave da sustentabilidade é que, enquanto humanos, a força dominante no planeta, alterámos muito os ecossistemas do mundo para nos beneficiarmos e, em retorno, surgiram consequências não intencionadas. Cientistas da Universidade de Harvard já demonstraram uma relação entre as alterações climáticas e a pandemia tendo em conta a destruição de ecossistemas e o facto de os animais estarem cada vez mais próximos de assentamentos de humanos. Existe uma ligação muito clara entre estas doenças serem mais proeminentes no nosso mundo humano e os efeitos que vemos em relação às grandes alterações nos sistemas, como as alterações climáticas e a destruição de ecossistemas. Ao mesmo tempo que estamos a combater esta pandemia global vemos partes do mundo que já combatem os efeitos das alterações climáticas. Em janeiro tivemos os fogos na Austrália e agora temos na Califórnia, uma vez mais com incêndios catastróficos e mortíferos. Sabemos que Portugal também sofre com isto. Penso que as ligações e as relações entre as nossas ações e os efeitos que elas têm no mundo estão cada vez mais a tornar-se óbvias para as pessoas por causa da pandemia.

Acha que a pandemia é o resultado de decisões que já tomámos?

Definitivamente. Estamos a viver o legado de 70 anos de crescimento económico contínuo, a seguir à Segunda Guerra Mundial, altura em que a principal preocupação era reconstruir a economia. Elevar as pessoas da pobreza era também um dos principais desafios do crescimento económico. Claro que de algumas formas fomos muito bem sucedidos, vivemos tempos muito prósperos. Fizemos um trabalho ótimo, mas a pandemia em si é uma combinação de vários fatores em jogo, incluindo o desrespeito e a destruição da natureza. Não apenas o facto de os humanos comerem animais selvagens, mas também a destruição de espaços naturais, para produção de comida ou de imóveis, por exemplo. Há coisas que não sabíamos na altura que sabemos agora, como a importância dos pântanos para a filtragem da água…

Estamos definitivamente a tentar correr atrás de decisões do passado e temos de respeitar o facto de a maior parte dessas decisões terem sido feitas num vazio de informação sobre como o mundo natural funciona. Temos muito a aprender, mas já sabemos que continuar a destruir a Amazónia ou continuar a plantar monoculturas à custa de ter ecossistemas diversificados são coisas que vão ter impactos negativos. No passado estas relações não eram óbvias, mas agora são. É uma situação muito trágica se não fizermos mudanças agora que temos a informação [do nosso lado]… Não podemos culpar o passado, onde não existia uma consciência destas coisas, mas certamente que poderemos ser culpados no futuro.