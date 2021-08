Nas melhores das hipóteses, se nada for feito, as águas do mar poderão subir em média entre 28 e 55 centímetros até 2100 e há o risco de em zonas da América latina, do sudeste asiático e da África subsaariana a vida humana se tornar impossível devido ao aumento das temperaturas, com potencial para gerar milhões de refugiados climáticos. Mudanças que não encontram paralelo em milhares, se não centenas de milhares de anos, e que têm o Homem como principal responsável. O sexto relatório do IPCC (Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas, organismo científico da ONU) conhecido esta segunda-feira é já visto por muitos como um último aviso e estará no centro de todos os debates dentro de três meses, quando os líderes mundiais se reunirem no Centro de Exposições de Glasgow, na Escócia, para a 26.ª Conferência da ONU sobre as Alterações Climáticas (COP 26)

O documento que analisa o modo como o clima terrestre está a mudar devido à ação humana — e quais as consequências que isso já está a ter sobre a vida na Terra — dá como quase certo que, nos próximos 20 anos, a temperatura do planeta ultrapasse a meta de 1,5ºC de aquecimento médio em relação às temperaturas de referência do final do século XIX, uma vez que os esforços atuais não estão a ser suficientes para limitar as emissões de dióxido de carbono para a atmosfera. Para a comunidade científica, o relatório é um “banho de realidade” — mas os climatologistas acreditam que a publicação do documento nos meses antes da COP 26 contribua para que a cimeira de Glasgow seja firme nas decisões para reverter o aquecimento global.

O documento é a primeira de três partes daquele que, quando estiver completo em 2022, será o sexto relatório de avaliação científica das alterações climáticas do IPCC. O painel global começou a publicar regularmente estes enormes relatórios (só o documento publicado esta segunda-feira tem perto de 4 mil páginas) em 1990, ano em que saiu a primeira edição. A segunda foi publicada em 1995, a terceira em 2001 e a quarta em 2007. Mas foi a quinta edição, publicada em 2014, que mais deu que falar, uma vez que foram usados novos modelos de simulação da evolução do clima que levaram a comunidade científica a ter uma perspetiva muito mais clara sobre os cenários possíveis para o futuro do planeta — e o documento pôs o aquecimento global na agenda mediática internacional. No ano seguinte, os líderes mundiais reuniram-se em Paris para a COP 21, cimeira da qual saiu o histórico Acordo de Paris que definiu a meta de 1,5ºC.