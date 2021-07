Devido ao medo de represálias, pedem o anonimato para denunciar o que consideram “o lado que não aparece nas redes sociais”, contraste com as notícias dos últimos dias que dão conta de atos de vandalismo na vila, sobretudo no início da semana, antes de o contingente policial ser reforçado, com um aumento substancial de oficiais da Guarda Nacional Republica (GNR) a patrulhar as ruas, seja a cavalo, de carro ou a pé. Entre esses atos de vandalismo contam-se vidros de janelas partidos, lixo nas praias, muros e passadiços grafitados com imagens fálicas — desacatos causados por jovens entre os 14 e os 21 anos, segundo informações dadas pela GNR ao Observador.

Texto de Rui GorgeQueridos papás da Linha de Cascais e Estoril…A população de Vila Nova de Milfontes pede… Posted by Vila Nova de Milfontes (Odemira, Portugal) on Thursday, July 22, 2021

Pouco depois deste incidente, os jovens, todos eles naturais de Cascais, desaparecem na noite que, tirando este caso, está tranquila, com as ruas praticamente desertas, sob o olhar constante das autoridades. As praias nas proximidades, como a do Malhão ou a dos Aivados, estão vazias, ao contrário de outras noites, em que houve festas até altas horas da manhã, deixando centenas de garrafas vazias no areal, conforme comprovam algumas das imagens divulgadas nas redes sociais nos últimos dias.

Devido a estes incidentes, e apesar do atraso, o contingente policial foi reforçado e, esta sexta-feira, conforme contou à rádio Observador o presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Francisca Lampreia, estavam na vila cerca de 100 oficiais da GNR, incluindo forças especiais, que foram chamados para travar os “desacatos e destruição” causados por grupos de jovens, a grande maioria menores de idade, oriundos da Área Metropolitana de Lisboa, especialmente de Oeiras e Cascais.