O voto antecipado no Porto foi pouco concorrido, com mais estrutura que eleitores e políticos na fila

Às oito em ponto abre-se o portão principal e Sandra Ferreira é uma das primeiras a chegar. “Vinha trabalhar nas mesas de voto, mas como o número de inscritos foi mais baixo do que o esperado já não foi necessário, então aproveitei para vir votar”, diz ao Observador a caminho da porta indicada pelo segurança, aproveitando o percurso para fotografar com o telemóvel um pavão que passeia no parque. À saída, a portuense garante que o processo foi rápido e seguro. “A esta hora ainda há pouca gente, por isso correu tudo bem”, assegura, acrescentando que, na sua opinião, este ato eleitoral devia ter sido adiado devido à atual situação pandémica. “Perante o atual número de casos penso que estas eleições podiam muito bem ter sido marcadas para mais tarde.”

Poucos minutos depois, é a vez de Olinda Oliveira sair do pavilhão com o cartão do cidadão e uma tira de papel na mão, caminhava em direção ao portão com pressa e com as lágrimas nos olhos. “Sou de cá e preferi vir hoje porque já tenho alguma idade para confusões. Na verdade, nem devia estar cá, o meu marido faleceu na sexta-feira e vou agora ao funeral, mas isto é um dever cívico, achei que devia votar na mesma.”

Políticos na fila e a opinião de que estas eleições “eram desnecessárias”

Sem filas ou atropelos, no interior da arena o ambiente nas mesas de foto era calmo e silencioso, havia quem aproveitasse mesmo para ler um livro ou as notícias no telemóvel. Mário Praça é um dos membros da mesa n.º 14 e aproveitou o “tempo morto” matinal para votar. “Costumo colaborar várias vezes nas eleições, desta vez ninguém está à espera de muito movimento, talvez no próximo domingo isso aconteça.”

Ao Observador, revela que a grande dificuldade de quem está a trabalhar em dias como este é garantir o distanciamento entre os eleitores. “O maior problema é mesmo manter as pessoas afastadas, fora isso acho que toda a gente tem sensibilidade e bom senso para desinfetar as mãos e manter a máscara no rosto.” Mário Praça defende ainda que a opção de votar antecipadamente é positiva e deve continuar. “Há cada vez mais abstenção, por isso, independentemente da pandemia se tornar endemia, acho que é um regime que deve manter-se. No meu caso, a decisão já estava tomada.”