Isaac Newton dizia que, se conseguiu ver mais longe, foi porque esteve em pé sobre os ombros de gigantes, referindo-se aos cientistas que o precederam. Eu tenho a mesma sensação: se o partido chega a este estado em que está hoje, se consegui fazer alguma coisa de bom pelo partido, foi porque estive aos ombros de gigantes e esses gigantes são todos vocês.”

João Cotrim Figueiredo dedicou longos minutos da intervenção a agradecer às pessoas que estiveram ao seu lado durante os últimos dois anos. Da comissão executiva ao gabinete parlamentar, dos fundadores do partido aos presidentes que o antecederam, o líder liberal passou por todos e nomeou muita gente. No final, usou uma frase de Isaac Newton para descrever o que sentia: os membros do partido foram fundamentais para os feitos atingidos nos últimos anos e Cotrim não estaria onde está sem aqueles a que chamou de “gigantes”. Tenta, assim, afastar a possibilidade de surgir a ideia de que a IL é um partido de apenas um homem.

A IL passou a marcar a agenda política . Teria ou não sido tema de discussão política a taxa única de IRS, certificação e o desagravamento fiscal? Tal como não teria sido assunto o desmando que foi a injeção de capital público na TAP, hoje muitos reconhecem que é uma altamente questionável. (…) Sem a IL não teria havido o pedido do Presidente da República para fiscalizar o artigo 6.º da carta dos Direitos Digitais ou os artigos da lei de cibersegurança . Sem nós as declarações do estado de emergência teriam sido vistas como medidas de combate à pandemia corriqueiras. Sem a IL não estaríamos a poucas semanas de ter a revogação do cartão do adepto.”

O líder do partido aproveitou a visibilidade da VI Convenção, perante os membros e a comunicação social, para elencar aqueles que considera serem os feitos da IL ao longo da legislatura. Fez questão de lembrar tudo o que, aos seus olhos, marcou a diferença do partido liberal para os outros e até a forma como influenciou decisões e revogações, nomeadamente o cartão de adepto, uma grande bandeira levada a cabo durante os últimos meses. Na questão da carta dos Direitos Digitais, Cotrim Figueiredo puxa dos galões como se essa tivesse sido uma bandeira da IL desde a primeira hora, mas ignora que se chegou a abster na votação da polémica carta e só depois tentou emendar. Chegou, aliás, num programa da Rádio Observador, a mostrar-se arrependido por ter tido essa posição.

Sem a nossa reação imediata ao escândalo que era manter secretos os pareceres que sustentaram a decisão da DGS dos menores dos cinco aos 11 anos, estou em crer que os pareceres ainda hoje não seriam conhecidos.”

O tema do momento não foi esquecido no primeiro discurso e foi também apresentado como uma vitória liberal. O partido foi o primeiro a pedir que os pareceres sobre a vacinação entre os 5 e os 11 anos fossem tornados públicos e, após alguns dias e recuos da DGS, isso acabou mesmo por acontecer. Cotrim Figueiredo voltou a trazer aos liberais esses louros para provar que o partido faz a diferença.

Sempre que há uma discussão ideológica, as visões da sociedade que estão em confronto são o socialismo, com a sua prevalência do papel e da interferência do estado em tudo o que é a nossa vida e a nossa economia, e do outro lado o liberalismo. Há uma escolha clara a 30 de janeiro: socialismo de um lado, liberalismo do outro. “

A diferenciação entre o liberalismo e o socialismo é uma luta da IL, a necessidade de se mostrar antissocialista e de ser a principal alternativa ideológica ao socialismo. Se a IL tenta evitar uma biloparização entre PS e PSD — para não perder para o voto útil –, por outro lado tenta bipolarizar o país em dois blocos: o dos socialistas e o dos liberais. Se a estrela da direita espanhola, Isabel Díaz Ayuso, pediu aos cidadãos que escolhessem entre “socialismo e liberdade”, Cotrim aposta numa dicotomia similar: socialismo ou liberalismo (que, para a IL, é sinónimo de liberdade).

Todas as semanas há dezenas pedidos de admissão. Dos cerca de quatro mil membros da IL 20% aderiram depois das eleições autárquicas. E não são só os membros, são as mensagens diárias de pessoas que, não pretendendo filiar-se, querem ajudar e são simpatizantes. A IL está a crescer e garanto-vos: não vamos ficar por aqui.”

João Cotrim Figueiredo deixa claro duas ideias: primeiro, que a Iniciativa Liberal está a crescer — e justifica-o ao apresentar números das últimas entradas de membros e ao enaltecer que as eleições autárquicas foram um impulso; depois, que o crescimento não vai estagnar. Ou seja, Cotrim está certo de que o partido está preparado para crescer. Contudo, ao contrário do que tem acontecido nas últimas semanas e até na moção, em que meteu os dados em cima da mesa, o líder liberal não se voltou a atravessar com números e, no primeiro discurso, optou por não repetir as metas objetivas para estas eleições.

Conquistámos a credibilidade e o respeito de todos . E não era fácil, sempre apelidados de ‘partido do Twitter’, de epifenómeno, iam desaparecer à primeira ou segunda eleição e aqui estamos. Cada um de vocês fez esse trabalho sem esperar nada em troca porque a IL, também cá dentro, não troca trabalho por cargos.”

O líder liberal está certo de que o partido deu o passo necessário para se descolar da ideia de “partido do Twitter” e que conseguiu, com o que foi feito nos últimos anos, ser respeitado e credível. Mais do que isso, fez questão de atribuir esse trabalho aos membros e por deixar um recado para dentro: a ideia de que a IL mete o trabalho à frente de cargos não serve só para fora, também serve para a vida interna do partido.

O que fizemos para trás não chega, nunca chega, o importante é o que está para a frente e amanhã temos de mostrar que estamos preparados para traduzir esta força e esta influência que ganhámos em votos nas urnas. Temos de mostrar que estamos preparados para fazer uma grande campanha e para usar a força que os portugueses nos vierem a dar nas urnas para continuar a lutar por um Portugal mais liberal.”

Com eleições daqui a dois meses, João Cotrim Figueiredo não quer perder tempo e está já a olhar para o futuro. Aliás, acredita que, no próximo dia 30 de janeiro, é possível “traduzir” a força e influência que diz que o partido construiu. E usou o slogan da moção estratégica global para unir os membros que o ouviam no Centro de Congressos de Lisboa, dizendo que é preciso mostrar que na IL estão “preparados”. Sobre “o que está para a frente”, em entrevista ao Observador, João Cotrim Figueiredo já tinha dito que, se o partido tiver 6%, é difícil não olharem para IL como partido que deve ter representação no Governo.

Seja neste poder ou seja na oposição, continuamos o escrutínio implacável porque não queremos que o PS se torne cada vez mais hegemónico do Estado e do sistema político. Não queremos e não vamos deixar que o PS governe sem oposição firme porque não faz ideia de como pôr este país a crescer. O PS não é solução para os problemas do país. No poder ou na oposição, o voto mais útil é o voto na Iniciativa Liberal.

João Cotrim Figueiredo está a tentar convencer os eleitores a não votarem no PSD e a darem um voto de confiança aos liberais para que o partido tenha força para negociar no pós-eleições. Para isso, garantiu na Convenção que o voto mais útil é na Iniciativa Liberal, com a ideia de construir uma alternativa ao socialismo, e voltando a deixar claro que o PS “não é a solução” para os problemas do país. É a tal luta pela não bipolarização nos votos entre PS e PSD.

É um prazer enorme ouvir 16 apresentações de moções, algumas das quais com que estou em profundo desacordo, é maravilhoso ver neste partido a capacidade de vir propor coisas, discutir política, defender opiniões e quanto mais diversidade melhor .

No discurso em que apresentou a moção de estratégia global, João Cotrim Figueiredo começou por fazer um elogio interno pelo facto de haver várias moções em discussão — apesar de deixar claro que até está em “profundo desacordo” com algumas. Mas a afirmação foi mais do que isso, até porque na Convenção surgiram publicamente vozes críticas e o líder liberal resolveu normalizar a situação dizendo que todos são bem-vindos e “quanto mais diversidade melhor”.

Não somos como os outros partidos no caciquismo. Se alguém se juntar à IL a achar que vai que vai arranjar um grupo de influência para ter um cargo ou um tacho, desengane-se; se acha que vai alimentar politiquice interna em benefício próprio, desengane-se; se acha que vai ter interesses pessoais, desengane-se; se acha que é um sítio bom para fazer carreira, ou que há aqui há jobs for the boys ou jobs for the girls, desengane-se. Se acha que não temos uma aversão profunda e não cortamos cedo as tentativas de aumentar a burocracia interna e o aparelhismo, desengane-se também.

O partido liderado por João Cotrim Figueiredo já nas autárquicas deu como uma das razões para recusar a coligação com Carlos Moedas o excessivo peso do aparelho na candidatura do social-democrata. Aliás, já depois das eleições, recusou apoiar, na freguesia das Avenidas Novas, Daniel Gonçalves, um dos mais conhecidos caciques social-democratas em Lisboa. E desta vez trouxe o tema dos caciquismos para o discurso da Convenção, onde deixou alertas a todos os liberais que não estejam no partido para servir, mas sim por interesses. Para esses, uma palavra repetida várias vezes: “Desengane-se.” Com esta intervenção, Cotrim Figueiredo esclareceu que não há espaço para este tipo de posturas e que isso, na IL, não é admitido a quem quer que seja.

Somos os partidos dos liberais portugueses, de todos os liberais portugueses , que congrega várias visões liberais. A IL é e continuará a ser o partido liberal de Portugal.

O presidente do partido faz questão de assegurar que a Iniciativa Liberal é o partido de todos os liberais e com isto abre a porta aos liberais no geral, mesmo os que costumavam votar noutro partido e não tinham “o partido liberal de Portugal”. Já não é a primeira vez que o faz, até porque tem investido muito nessa estratégia de ir buscar votos a outro partido. Ao mesmo tempo, tenta amenizar os debates dentro do próprio partido sobre quem são os “verdadeiros” liberais. Segundo ele, na IL há lugar para todos.

Não temos pressa, não tomaremos atalhos, não trocaremos convicções por cargos, mas seremos um dia poder em Portugal .

João Cotrim Figueiredo colocou na moção de estratégia global as várias hipóteses que estão em cima da mesa para apoiar um governo, mas no discurso foi mais longe, elevou a ambição e apontou para um futuro em que, realçou, a IL “será um dia poder em Portugal”.