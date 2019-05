O “Zé Povinho” entrou na campanha do Bloco de Esquerda, assim como Francisco Louçã

O BE deu início à segunda semana de campanha com uma visita à feira de Espinho e com um reforço de peso: Louçã. Entre muitos elogios, também se ouviram acusações. "Querem enganar o Zé Povinho".

A segunda semana campanha do Bloco de Esquerda arrancou como a antítese da primeira. Se nos primeiros sete dias o partido preferiu ações em ambientes controlados – tendo apenas duas arruadas em Lisboa – e optou por evitar as multidões, o primeiro dia da reta final começou precisamente ao contrário, com um dos ambientes mais imprevisíveis das campanhas eleitorais: as feiras.

O local escolhido para esta estreia foi Espinho, “uma terra dominada pelo PSD e pelo CDS“, como notaria mais tarde Marisa Matias. Mas não por isso um local desfavorável à passagem do BE. É mesmo um must das campanhas bloquistas, que raramente dispensam a passagem por esta feira, e não só – em fevereiro o partido realizou as suas jornadas parlamentares em Aveiro e passou pela feira para cantar as glórias do último Orçamento do Estado da legislatura.

Trata-se portanto de um clássico das campanhas bloquistas. A prova disso foi o facto de o partido ter jogado um dos seus maiores trunfos nesta ação: Francisco Louçã. O BE chegou a Espinho com pompa e circunstância. Além da presença do fundador apresentou-se com um grupo de cerca de vinte pessoas de bandeiras ao alto.

A presença musculada não chegou para disfarçar a demora em aparecer por estes lados, que foi assinalada logo na terceira banca por onde a comitiva passou. “Já tinha perguntado por vocês. Onde é que têm andado?”, questionou a feirante, atenta à campanha. “Temos estado e contacto com as pessoas e em todo o país“, afirmaria aos jornalistas Marisa Matias no fim da visita, tentando rebater a ideia de que o partido tem evitado o contacto popular. Antes, à comerciante, Marisa apenas respondera com beijinhos e um longo abraço.

Por essa altura já a candidata tinha recebido um cacho de uvas de uma outra feirante – “tome lá um cachinho, como da última vez”, disse recordando a campanha presidencial de há três anos. Entre novos beijinhos e abraços, a candidata era abordada por várias pessoas que faziam questão de a cumprimentar. “Está cada vez mais bonita!”; “É muito simpática!”; “Marisa, vá em frente!”. Os elogios chegavam de quase todos os lados. Mas a visita não se fez sem percalços.

O diálogo ameaçava tornar-se circular até que uma feirante, a senhora Nazaré, deixou a sua banca para reforçar as tropas bloquistas. "Mas não foi este partido! Este partido não tem culpa nenhuma. A senhora sabe lá o que está a dizer". Um golpe de asa a que respondeu com um argumento no mínimo alternativo. "E o apoio às livrarias? O povo português é dos mais analfabetos". Fez-se silêncio. Mas Nazaré arrumou o assunto com o clássico quem-diz-é-quem-é.

No meio dos vários apoios e palavras de motivação que a eurodeputada ia recebendo, ouviu-se ao fundo uma voz de protesto. “Não enganem mais o povo. Vocês só nos enganam”. A queixa foi-se tornando mais audível. Parte da caravana bloquista ouviu e decidiu seguir o percurso, procurando estancar ali um potencial problema. Mas a indignação da senhora ia crescendo em decibéis e em intensidade. “Vocês querem enganar o Zé Povinho“, gritava.

As atenções ficaram divididas entra a candidata e a protagonista inusitada. No calor do momento, as decisões da comitiva dividiram-se: uns seguiram a candidata outros ficaram. Agindo de improviso, o número dois da lista do partido às eleições europeias, José Gusmão, enfrentou o problema de frente. “Nós descongelámos as pensões, minha senhora”, disse. “Isso é o que vocês dizem. É só para nos enganar. Subiram o nosso IRS”, retorquiu. “Não. Nós descemos o IRS“. Mas a comerciante não desarmava. “Mas aumentaram os impostos”. O bloquista voltou a insistir na descida do IRS.

O diálogo ameaçava tornar-se circular até que uma feirante, Nazaré, deixou a sua banca para reforçar as tropas bloquistas. “Mas não foi este partido! Este partido não tem culpa nenhuma. A senhora sabe lá o que está a dizer”. Um golpe a que respondeu com um argumento no mínimo alternativo. “E o apoio às livrarias? O povo português é dos mais analfabetos”. Fez-se silêncio. Mas Nazaré arrumou o assunto com o clássico quem-diz-é-quem-é. “A senhora também é portuguesa, por isso a analfabeta é você!”.

O momento durou poucos segundos e foi rapidamente ultrapassado. Marisa Matias, mais à vontade, e Francisco Louçã, com uma pose mais senatorial e menos dada às feiras, iam distribuindo panfletos, beijinhos, abraços e frases feitas. “Dia 26 vote para defender o povo”. A eurodeputada era a mais solicitada, o fundador era mais admirado. “Ali vai o Louçã. Mas ele não me vê… Ele ’tá bom para ir aos figos. Olha para aquela altura. Quando saiu achei que ia minguar mas até cresceu”, disse alguém para o amigo que o acompanhava e que ia tapando a boca para disfarçar o riso por essa altura descontrolado que ia tomando conta dele.

A visita à feira correu bem à comitiva. Muitas palavras de força, outras tantas de promessas de voto. Apenas uma verdadeira indignação. O saldo foi claramente positivo e seria confirmado pela última abordagem de um popular a Marisa Matias. “Admiro-a muito. Para mim é a melhor deputada portuguesa no Parlamento Europeu. Até há pessoas de outros partidos que a elegem como a melhor. Eu já deixei de votar há muito tempo mas para mim é quem melhor defende os interesses de Portugal por lá“, afirmou. A eurodeputada agradeceu e tentou convencer então o senhor com cerca de 70 anos a votar. Aparentemente sem sucesso.

Aos jornalistas, a candidata não escondeu a satisfação. “Sabe bem vir a terras como esta, dominadas por PSD e CDS, e sentir que o nosso trabalho é reconhecido. É o sinal de que estamos a chegar às pessoas”, considerou. Um apoio revigorante logo a abrir o dia que vai terminar com o último debate desta campanha.

