Alberto reforçou a dose de comprimidos para o coração, diz que já não tem idade para desilusões. António desfez-se das poupanças de uma vida. Rui está farto de passar o dia de braços cruzados, encostado ao balcão. Fernando teve de alterar as encomendas que tinha feito para o Natal. Madalena passou a trabalhar com as janelas fechadas por causa do ruído. José não sabe se vai conseguir pagar aos empregados no fim do mês. Sérgio tem uma dívida de quatro mil euros e quer regressar a Inglaterra.

Dezembro é o mês de ouro para o comércio tradicional, muitas casas costumam faturar o equivalente a quatro meses, mas este ano é diferente. O Mercado do Bolhão está a ser recuperado desde maio de 2018 e as ruas vizinhas, Formosa e Alexandre Braga, estão cortadas ao trânsito e a peões, desde agosto de 2019, para a construção de um novo túnel. Apesar de concordarem com as mudanças, os comerciantes criticam a falta de diálogo da Câmara Municipal do Porto (CMP) e acusam a autarquia de “desprezo” e “desrespeito”.

Nas ruas, agora mais estreitas, onde um carrinho de bebé e uma pessoa não se conseguem cruzar, há mais lixo, ruído e insegurança. As pessoas já não passam ali, o negócio caiu a pique e há quem pondere mesmo fechar a porta. Sérgio Dias é um deles. Trabalhou oito anos em Inglaterra, em 2015 decidiu regressar à sua cidade, o Porto, para se dedicar à restauração.

Veio com a mulher e o filho, que não se adaptaram e acabaram por voltar. Sérgio ficou, então, sozinho à frente do Junio’s Café, na rua Alexandre Braga, onde os snacks e as francesinhas são a especialidade. “Comprei uma casa estragada e estava a começar a conseguir pô-la de pé, servia entre 60 a 70 almoços, pequenos almoços e lanches. Vivia das pessoas que trabalhavam no mercado”, recorda em entrevista ao Observador.

Compensação “sempre esteve em cima da mesa”, diz CMP

O cenário, porém, mudou em fevereiro de 2018 quando foi notificado pela Câmara Municipal do Porto (CMP) de que a rua iria fechar para dar início às tão aguardas obras de requalificação do Mercado do Bolhão, iniciadas a 18 de maio desse mesmo ano. “Logo na primeira semana, senti que a clientela já não passava tanto por aqui, exceto alguns amigos fiéis. Fui à câmara falar com vereador [com o pelouro da Economia, Turismo e Comércio] Ricardo Valente e disseram-me que não estava previsto nada para nós.”

A faturação caiu para metade, teve de dispensar um dos dois empregados que tinha e, dos 60 almoços que servia, agora apenas conta oito. “Não sei até quando vou aguentar isto, estou a afundar-me. Queria ter um negócio meu, mas, sinceramente, já estou arrependido de ter voltado. Só queria ter um Natal mais descansado”, desabafa.