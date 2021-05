O que se passar na hotelaria e nos transportes nos próximos tempos pode vir a ser decisivo para o comportamento das contas públicas em Portugal. É que se a recuperação económica nestes setores for lenta, “a execução das garantias do Estado sobre os empréstimos pode ser elevada“, avisa a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico em declarações ao Observador.

Esta segunda-feira, a organização publicou o Economic Outlook, em que melhorou substancialmente as previsões para a economia portuguesa, mas em que deixa também vários alertas. Os economistas da organização, que destacam a resiliência do mercado de trabalho e preveem uma recuperação do consumo, avisam, no entanto, que as falências podem vir a ser um problema após o fim das moratórias e que os empréstimos com garantias do Estado comportam um risco para as finanças públicas.

E mesmo considerando que o tempo é agora de maior otimismo, a organização não esquece “a prudência orçamental” que deverá ser “renovada” assim que a recuperação estiver em bom andamento, bem como as “reformas estruturais” que devem ser feitas no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência.