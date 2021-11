OCDE pede "cuidado" nas alterações à lei laboral. "Incerteza para o empregador pode desencorajá-lo a contratar sem termo"

O também economista, de nacionalidade italiana, esteve na cimeira tecnológica, na semana passada, a debater as desigualdades acentuadas pelo teletrabalho — e como as ultrapassar. Scarpetta acredita que os trabalhadores não querem voltar a um regime exclusivamente presencial no pós-pandemia, mas salienta que é preciso que lhes sejam dadas condições. Alterações legislativas para regular o teletrabalho, como Portugal aprovou recentemente, são importantes para que o trabalhador possa mais livremente “expressar o seu direito de continuar a trabalhar a partir de casa”. Mas “temos de garantir que o teletrabalho não está associado a piores condições de trabalho”.

Esteve na Web Summit a falar sobre o fosso que o teletrabalho pode ter criado entre aqueles que têm condições para o exercer, nomeadamente por terem acesso à internet, e aqueles que não têm. O teletrabalho foi bom só para os mais privilegiados?

O facto de cerca de 37% dos trabalhadores na OCDE terem conseguido teletrabalhar durante a pandemia foi um elemento importante para ajudar as nossas economias e sociedades a lidar com o choque da pandemia. Sem o teletrabalho, teríamos perdido muito mais empregos porque teria sido muito mais difícil para milhões de trabalhadores conseguirem continuar a trabalhar de casa. O teletrabalho foi adotado a uma escala massiva. Mais de um terço do trabalho na OCDE foi prestado a partir de casa durante os confinamentos, mas, claro, criou novas divisões porque nem todos os trabalhadores puderam teletrabalhar: 55% entre os mais qualificados puderam trabalhar a partir de casa, mas entre os menos qualificados apenas 19% conseguiram fazê-lo.

Essa diferença também se nota se olharmos para as discrepâncias salariais.

Sim. As pessoas com empregos mais bem pagos puderam trabalhar a partir de casa em número muito superior às que estão no outro lado da distribuição de rendimentos. O teletrabalho foi um dos elementos que contribuíram para este fosso digital. Mas alguns dos empregos não podem mesmo ser prestados a partir de casa, por exemplo, um trabalhador dos serviços essenciais, em que tem de haver contacto com as pessoas. Só que também houve um fosso significativo na conectividade: a possibilidade de o trabalhador ter acesso a banda larga, a uma ligação rápida à internet e a equipamentos mínimos — um computador, um tablet para conseguir trabalhar a partir de casa —, o que se calhar não aconteceu em muitos casos. Além disso, também precisa de um espaço em casa para conseguir trabalhar eficazmente. E, claro, os trabalhadores com menos posses têm maior dificuldade para encontrar um bom local, silencioso.

“Precisamos de um quadro legal claro e da negociação coletiva para implementar alguma da legislação no local de trabalho”

Há alguma forma de reduzir esse fosso, além da educação?

Em primeiro lugar, não sabemos até que ponto o que estamos a viver com a pandemia vai tornar-se permanente. Acho que é difícil pensar voltar para o mundo pré-pandemia em que o teletrabalho raramente era usado, em que apenas 5% dos trabalhadores na Europa, por exemplo, estavam com regularidade em teletrabalho. Alguns inquéritos feitos nos EUA sugerem que as pessoas consideram que um quarto de todas as horas trabalhadas serão prestadas a partir de casa, no futuro, quando a pandemia já tiver passado. Portanto, estamos a deslocar-nos para um mundo em que as formas híbridas de trabalho vão tornar-se mais prevalentes, com os trabalhadores a passarem algum tempo no escritório e o restante em casa. O acesso às competências digitais será necessário para que todas as pessoas possam teletrabalhar. Além disso, temos de garantir a toda a gente uma ligação de banda larga. Aqueles que vivem em centros urbanos têm um acesso facilitado e uma ligação rápida, mas também temos de o assegurar em centros urbanos mais pequenos e em áreas rurais. E, claro, temos de garantir que os empregadores investem nos trabalhadores, ao dar-lhes o equipamento de que precisam para trabalhar. Claro que é muito mais difícil endereçar o problema da falta de espaço em casa, mas mais uma vez, temos de garantir que o teletrabalho não está associado a piores condições de trabalho. Aumentar a flexibilidade, reduzir o tempo de deslocação para o trabalho, pode ser benéfico para o ambiente porque reduzimos o número de trabalhadores que têm de se deslocar todos os dias para o emprego. Pode criar flexibilidade, para aqueles que têm responsabilidades familiares pode ser mais desejável, pelo menos de vez em quando. Mas temos de garantir que a segurança e a saúde são preservadas. A Áustria, por exemplo, entende que se o trabalhador tiver um acidente de casa enquanto teletrabalha, é coberto pelo seguro de acidentes de trabalhar, como se estivesse no local de trabalho.

Disse que as empresas devem garantir que os trabalhadores têm condições em casa para trabalhar. Considera que essa obrigatoriedade devia estar na lei dos países? Portugal só o está a regular agora, com a obrigatoriedade de as empresas pagarem os custos adicionais com energia e internet.

Apenas alguns países tinham uma regulação clara antes da pandemia e isso ajuda muito o trabalhador a expressar o seu direito de continuar a trabalhar de casa. Durante a pandemia e, agora, durante a recuperação da pandemia, vários governos estão a regular o direito ao teletrabalho, mas também a delinear as formas de solicitar o teletrabalho, a flexibilidade que deve existir, como conciliar os interesses do trabalhador com o do empregador. A Comissão Europeia já está a preparar uma regulação do teletrabalho. Acho que há muito a acontecer e precisamos disso. Precisamos de um quadro legal claro, mas também da negociação coletiva, um diálogo entre as empresas e os representantes dos trabalhadores de forma a implementar alguma da legislação no local de trabalho. Assim que estabelecermos que os trabalhadores têm o direito de teletrabalhar, sob algumas condições — nalguns setores não é possível —, então é preciso definir como pôr isso em prática. Outro ponto importante: temos de garantir que o empregador contribui, porque se o trabalhador está em casa é claro que o consumo da eletricidade aumenta, precisa de ter acesso a internet, um computador, a ferramentas que lhe permitam trabalhar eficazmente. As empresas maiores estão a fazê-lo porque percebem que isso pode conduzir a melhores ambientes de trabalho, a um maior compromisso do trabalhador. O desafio será mais para as pequenas e médias empresas.