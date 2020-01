A tese já corria nas redes sociais e acabou por ser alimentada pelo Livre quando o partido decidiu pedir explicações rápidas sobre o crime de Bragança: agredido com paus e ferros por um grupo de 15 homens, depois de um desentendimento dentro de um bar, Luís Giovani Rodrigues, um estudante cabo-verdiano, teria sido vítima de um crime racial, morto por ser negro.

“A luta contra o ódio e o racismo é também a luta pelo reforço da democracia, não apenas enquanto sistema político, mas enquanto um bem a preservar em tempo de ameaças e manipulações ideológicas”, escreveu Joacine Katar Moreira num comunicado publicado na sua página oficial no Facebook, apesar de também dizer que estava em causa “ódio, racial ou outro”.

Em Bragança, porém, ninguém olha para o crime da mesma maneira. E a investigação da Polícia Judiciária também não aponta nesse sentido. Mas há ainda muitas pontas soltas para que seja possível perceber, com certeza, o que aconteceu. Porque se desentenderam dentro do bar? E quem eram os homens que atacaram o estudante cabo-verdiano e os amigos que tinham saído com ele? Porque é que ninguém apresentou queixa logo a seguir à agressão? E como é que Luís Giovani Rodrigues foi deixado sozinho e encontrado, quase que por acaso, caído na rua e inconsciente por agentes da PSP que passavam na zona?

A PJ continua a interrogar suspeitos. A todas as dúvidas junta ainda uma outra: o que acabou por provocar afinal a morte do jovem? A pancada que terá levado na cabeça ou a queda, quando desmaiou? A resposta pode fazer diferença para o tipo de crime que virá a ser imputado aos agressores.

A sequência do acontecimentos

21 de dezembro de 2019. Para assinalar o fim do primeiro semestre académico, Luís Giovani Rodrigues, estudante que tinha chegado ao Instituto Politécnico de Bragança apenas em outubro, saiu com outros três amigos cabo-verdianos para o bar Lagoa Azul, muito conhecido na cidade. Já perto da hora de fecho, pouco antes das 3h da manhã, um dos amigos que o acompanhava desentendeu-se com um elemento de outro grupo que também estava na fila para pagar o cartão de consumo.

“Havia empurrões, muita gente a tentar fugir para os lados”, recorda ao Observador uma testemunha que se encontrava dentro do bar e que preferiu não ser identificada. Como começaram esses desacatos? Há duas versões para o que aconteceu. A mesma fonte garante que os dois jovens se desentenderam porque um dos amigos do estudante cabo-verdiano “estava a tentar passar à frente de várias pessoas para pagar”. Um primo da vítima, porém, em declarações ao jornal Contacto, explicou que um amigo de Giovani tinha tocado, sem querer, numa mulher, namorada de um dos elementos do grupo agressor, e que os problemas tinham começado aí, primeiro com uma troca de insultos e depois com alguns empurrões.

A única certeza é a de que o bar estava cheio. Por ser uma semana típica de jantares de Natal, havia muitos grupos de amigos no estabelecimento, o que contribuiu para aumentar a confusão. Para tentar controlar o problema, funcionários do bar tentaram pôr fim aos desacatos e o DJ levou Giovani e os amigos para a cabine onde trabalhava. Permaneceram lá alguns minutos. Cerca de 20, na primeira versão do que aconteceu, contada pelo primo do estudante; “uns cinco”, segundo a perceção da testemunha ouvida pelo Observador, que conta que “a pessoa que ficou na fila, um rapaz de estatura baixa, também se acalmou”. “Efetuou o pagamento na vez dele e saiu”, recorda.

A partir daqui também há mais dúvidas que certezas. A Polícia Judiciária ainda está a tentar reconstituir o caminho feito pelos estudantes do Politécnico de Bragança, depois de saírem do Lagoa Azul. O mais provável é que tenham caminhado mais de 500 metros pela Avenida Sá Carneiro, que está em obras e onde se encontra material de construção à vista. Dizem os habitantes da cidade que os rapazes não precisaram de andar um quilómetro até serem abordados pelo grupo de 15 homens que os cercou para lhes bater com paus, ferros e cintos.

No meio da confusão, Giovani, entre os amigos, levou uma pancada na cabeça e caiu ao chão, mas não perdeu os sentidos e conseguiu voltar a pôr-se de pé. “O que os colegas relatam é que ficou um bocado confuso, cambaleante, e queria ir para casa”, assegura Orlando Rodrigues, presidente do Instituto Politécnico de Bragança.

Terá sido, aliás, o som forte dessa pancada a pôr fim às agressões. Logo a seguir, o grupo de estudantes, incluindo Giovani, fugiu em diferentes direções. “Alguns deles perderam a carteira e o telemóvel, foram à procura e, naquelas circunstâncias, deixaram de o ver”, explica Orlando Rodrigues. Perante a ausência do amigo, procuraram, ainda foram a casa ver se ele já lá estava, mas sem qualquer sinal. “Voltaram e, entretanto, a polícia encontrou-o”, explica o presidente do IPB.

No instante em que Giovani ficou sem os amigos, é difícil precisar o que aconteceu. Pelo relato dos amigos é possível saber que estava confuso e a cambalear, mas consciente. Pelo local onde acabou por ser encontrado por agentes da PSP, inanimado no chão, percebe-se que ainda caminhou mais alguns metros: estava a pouco menos de um quilómetro do bar Lagoa Azul.

O Observador espera ainda resposta da PSP sobre se os agentes que o encontraram estavam naquela zona numa patrulha de rotina ou se receberam algum pedido ou indicação. Certo é que nenhum dos amigos formalizou qualquer queixa — apresentada, entretanto, pela família da vítima. A outras pessoas que não estavam lá naquela noite, os estudantes contaram que achavam (erradamente) que era preciso pagar uma quantia avultada para o fazer. Assim, mais tarde, deram apenas conta do sucedido.

À primeira vista, e sem qualquer testemunha ou relato do que tinha acontecido, os agentes da PSP acreditaram estar perante um estudante inconsciente por ter bebido demais. Pelas 4h da manhã (uma hora depois de o grupo ter saído do bar), chamaram os Bombeiros Voluntários de Bragança.