Rui Rio está disponível para liderar uma futura maioria de direita se esta vier a surgir no quadro de futuras eleições legislativas — mesmo que o PSD seja a segunda força mais votada. A convicção que existe no núcleo duro do líder social-democrata é de que António Costa escolheu um lado — o da esquerda — e que já não existem condições políticas para influenciar a governação socialista. Consciente de que a tendência registada nas sucessivas sondagens dá como improvável uma vitória do PSD sobre os socialistas a curto e médio prazo, o quartel-general de Rio já vai olhando para todas as opções — e repetir o que António Costa fez em 2015 não está, de todo, excluído.

“Há um antes e um depois dos Açores. A campanha infame que o PS fez contra nós… A relação política entre Rui Rio e António Costa mudou. O PS está em pré-campanha eleitoral e nós vamos estar prontos para isso”, diz ao Observador um alto dirigente social-democrata. “E ninguém deve esquecer: quanto mais pressionado se sente Rui Rio, mais o seu sentido político fica apurado.”

De outra forma, vão cenarizando os homens de Rui Rio, o PS seria eternizado no poder. Em 2018, quando enfrentou Pedro Santana Lopes pela liderança do PSD, Rio chegou a dizer, preto no branco, que jamais faria ao PS o que António Costa fez a Pedro Passos Coelho. Daí para cá, o líder social-democrata afirmou, por diversas vezes, que, na impossibilidade de ganhar, o grande objetivo do PSD teria de ser afastar Bloco de Esquerda e PCP da esfera do poder. A disponibilidade para negociar com o PS chegou a valer-lhe acusações de “muleta de Costa” para cima. No entanto, para a direção do PSD, é já por demais evidente que António Costa preferiu dinamitar qualquer ponte com o PSD a tentar desenhar ao centro reformas indispensáveis para o país. E Rui Rio foi obrigado a ajustar a estratégia. A disponibilidade para ser primeiro-ministro mesmo sem ganhar eleições não é uma incoerência face a posições anteriores; é uma evolução. E uma resposta ao mundo novo construído por António Costa.

Para já, todas as conjeturas são isso mesmo: conjeturas. Não existe uma única sondagem que dê maioria ao bloco das direitas, há uma grande imprevisibilidade em torno do calendário eleitoral e cada partido à sua maneira enfrenta dificuldades. O PSD continua sem descolar, o CDS arrisca-se a desaparecer, o Chega manifesta evidentes dores de crescimento e a Iniciativa Liberal mantém-se estável mas curta. Pior: todos desconfiam de todos. O PSD não compreende Francisco Rodrigues dos Santos e está escaldado com a sede de protagonismo de André Ventura. O CDS sente-se traído pela forma como Rui Rio entregou os pontos ao Chega nos Açores e despreza Ventura. O Chega quer crescer à custa de todos e a todo custo. A Iniciativa Liberal sente-se parte de outro filme, mas terá de desempenhar o papel que lhe for reservado. Apesar de tudo, a direita quer governar; mas estará pronta?

O calendário como vantagem

O plano de Rui Rio começou pouco antes das legislativas e estava a surtir efeitos na primeira fase desta legislatura — a pandemia, no entanto, obrigou a reorientar a estratégia. Em poucos meses, Rui Rio passou da guerrilha política — chumbo ao novo regime das Parcerias Público-Privadas (PPP), bloqueio do aeroporto do Montijo e braço de ferro no IVA da Luz — ao espírito de salvação nacional. O Orçamento do Estado para 2021, e o travão a novas injeções de capital no Novo Banco, marcou o regresso à estratégia definida no arranque da legislatura. Rio está a jogar ao ataque.

À direita, a convicção que existe é de que o castelo de cartas de António Costa está a ruir. Politicamente, a deserção do Bloco de Esquerda (palavras do primeiro-ministro) deixou a ‘geringonça’ ligada às máquinas; a pressão das autárquicas fará o resto junto do PCP, que não se pode dar ao luxo de perder mais câmaras e influência local para o PS. Bruxelas fechou os olhos às regras dos tratados europeus mas não é certo que o venha a fazer quando, em Portugal, começar a ser discutido o próximo Orçamento do Estado para 2022. Contas feitas, a folga que permitiu seduzir o PCP pode não existir no próximo ano. Na economia, os efeitos da segunda e, mais do que provável, terceira vaga serão dramáticos, e o Governo, acreditam os sociais-democratas, não desenhou um quadro de respostas à altura. Pior: vendeu o sonho da bazuca europeia como a bala de prata para a crise sabendo que demorará meses a surtir efeito.