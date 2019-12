E que os partidos à esquerda do PS (preocupados com a justiça fiscal) terão recebido garantias de que, se a medida não avançar já, haverá pelo menos novidades até ao final da legislatura. Esta pode ser uma das surpresas da proposta de Orçamento que deve ser apresentado segunda-feira, ainda que tenha sido noticiado que o primeiro-ministro e o seu (agora) número 2, o ministro da Economia Pedro Siza Vieira, se opõem a mexidas, para já, neste domínio.

Anunciada por José Sócrates, em 2009, para atrair reformados e quadros especializados do estrangeiro, o Regime dos Residentes Não Habituais só avançaria realmente depois de um empurrão legislativo no final de 2012, durante o Governo PSD/CDS. O Fisco, que tinha uma interpretação diferente dos legisladores, estava até aí a bloquear a aplicação da lei.

Neste momento, beneficiam deste regime quase 30 mil estrangeiros. Estes dividem-se entre os que trabalham (e que têm uma taxa de IRS fixa de 20%) e os reformados (que não pagam IRS nem cá nem no país que lhes paga as pensões). Segundo dados das Finanças de fevereiro, estão nesta situação cerca de 9.500 reformados estrangeiros em Portugal.

IRS. Segundos filhos e jovens recebem já, novos escalões e englobamento adiados

Os sinais estavam lá, na entrevista que António Costa deu ao Observador, ainda em julho. Quando questionado sobre o desdobramento de escalões em IRS — que tinha sido prometido no programa eleitoral e que mais tarde seria vertido no programa de Governo —, o primeiro-ministro rapidamente virou a atenção para outra novidade, falando de duas medidas diferentes como se fossem uma só: “Mais escalões e, sobretudo em relação à classe média, desdobrar os escalões de forma a reduzir a tributação sobre a classe média. Posso dar um exemplo: vamos aumentar as deduções em função do número de filhos. Ou seja, a redução vai aumentando em relação ao número de filhos”.

Tal como a hipótese de englobar todos rendimentos em sede de IRS, também as alterações aos escalões acabaram entretanto por ser adiadas. No caso dos dois novos escalões, a medida, a medida é empurrada para meio da legislatura, de acordo com as informações dadas pelo Governo aos parceiros sociais na semana passada.

As ajudas para o segundo filho, no entanto, devem mesmo entrar já neste orçamento, de acordo com a notícia do Negócios, confirmada pelo Observador. Em causa está a majoração de uma medida já existente, a partir do segundo filho, até aos três anos de idade. Neste momento, além dos 600 euros de dedução fixa por dependente, as famílias podem deduzir à coleta mais 126 euros por cada criança até aos três anos. Agora, a partir do segundo filho, o desconto passa a ser de 300 euros por criança.

Tal como o Observador avançou em finais de novembro, o Governo quer dar ainda um incentivo aos jovens em início de carreira, embora não seja certo ainda qual o desenho da medida. Serão aumentos nas deduções específicas? Uma dedução acrescida nos primeiros anos de autonomia fiscal? Ou uma redução da taxa no escalão respetivo? Todas estas hipóteses, soube o Observador, estiveram em cima da mesa. E o Jornal Económico adianta que pode ter a duração de dois ou três anos. A medida está a ser pensada para ajudar a estancar a “emigração de cérebros”, tendo em conta que um em cada quatro jovens que saem de Portugal são licenciados.

IRS. Será que as tabelas de IRS voltam a ser atualizadas?

Em 2019, as tabelas do IRS não sofreram qualquer atualização, o que estará potencialmente a penalizar contribuintes que tenham tido aumentos salariais. A diferença só será eventualmente sentida quando forem ajustadas contas com o Fisco, no próximo ano. Esse foi o único orçamento de Mário Centeno em que não houve uma atualização das tabelas de IRS (nem nos escalões nem nas taxas) que permitisse alívio fiscal.

No OE2018, houve uma devolução de rendimento à conta do desdobramento do segundo e terceiro escalões; da alteração do mínimo de existência; e da extinção da sobretaxa. Como as tabelas de retenção na fonte — o adiantamento de imposto feito todos os meses — não teve devidamente em conta essas novidades, grande parte desse rendimento foi devolvido só este ano, antes das eleições. No ano anterior, o OE2017 previu a redução do valor da sobretaxa e atualizou os escalões em 0,8%. E no OE2016 a atualização foi de 0,5%.

Voltará este ano Mário Centeno às atualizações? Se for esse o caso, será que vai ter em conta pelo menos a inflação? O Governo espera que os preços aumentem em 2020 entre 1,2% e 1,4%.

Benefícios fiscais serão revistos

O Programa de Estabilidade apresentado em abril já prevê que a revisão dos benefícios fiscais liberte 90 milhões de euros de despesa fiscal por ano. E as baterias estão apontadas às alterações climáticas, o que provavelmente significará mais notícias negativas para os consumidores de combustíveis fósseis.

Ainda não é certo quais são exatamente os benefícios fiscais a rever, mas o Governo já assumiu que quer transferir impostos sobre o trabalho para a fiscalidade que incide sobre a poluição. “Não vou dar nenhuma garantia de que os impostos indiretos não sobem durante esta legislatura”, disse António Costa aos deputados. “Não me comprometerei com um cêntimo que seja de benefício fiscal para diminuir a tributação sobre combustíveis fósseis quando o mundo tem de se mobilizar para um combate sem tréguas contra as alterações climáticas”, atirou o primeiro-ministro.

Na indústria, o processo já começou com a eliminação gradual da isenção de imposto petrolífero sobre o carvão usado para produzir a eletricidade, que vai contribuir para antecipar o fecho destas centrais, altamente emissoras de CO2 e cada vez menos competitivas.