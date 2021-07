Arrumado o ano parlamentar, começam a aquecer as temperaturas mas também os motores para o próximo Orçamento do Estado. O Governo não perdeu tempo e começou a marcar, ainda antes das férias de verão, a primeira ronda de negociações à esquerda sobre o OE2022. As reações são, no entanto, díspares: se o Bloco de Esquerda já define um caderno de encargos concreto mas com pouca esperança nos resultados, o PCP evita a todo o custo revelar as suas prioridades, chutando mesmo a discussão mais concreta para depois do verão (e de umas eleições decisivas): “Só depois das autárquicas”, garantem os comunistas. Apesar disso, apurou o Observador, a primeira reunião com o PCP decorreu discretamente na quarta-feira.

Por muito que, do ponto de vista do Governo, a negociação já tenha começado, o PCP tenta afastar-se dela o mais possível. Pelo menos publicamente. Há dias, os comunistas saíam mudos de uma reunião de balanço sobre a execução do OE2021, que ajudaram a viabilizar. Agora, remetem a discussão específica sobre prioridades no OE2022 para depois: “A discussão de forma mais concentrada só acontecerá depois das autárquicas. Até lá é difícil encontrar um momento para isso, nem acho que seja desejável falar de tudo ao mesmo tempo“, diz ao Observador o líder parlamentar comunista, João Oliveira.

Não será esse calendário, que empurraria a discussão de medidas concretas para lá de 26 de setembro, muito apertado? “Quanto às perspetivas que temos sobre as necessidades do país, o Governo já as conhece”, assegura o deputado e dirigente comunista. E recusa detalhá-las: “Não está feita essa discussão, nem sequer discutimos com o Governo nada dessa natureza”.