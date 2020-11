Já lhe chamaram a “bomba atómica” deste Orçamento do Estado — politicamente —, mas a eliminação da rubrica que permitia transferir um máximo de 476 milhões de euros para o Novo Banco até parece ter um efeito positivo nas contas públicas. Isto porque — ao contrário de outras alterações que tiram receita ao Estado ou aumentam a despesa pública — esta medida anula a saída de dinheiro de uma entidade que está inserida no perímetro das contas públicas para outra que está fora.

As injeções no Novo Banco têm impacto no défice público — apesar de não contarem para o défice estrutural — e mesmo o recurso a um empréstimo da banca para financiar a injeção no Novo Banco teria efeito na dívida pública, como aliás clarificou a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) no parecer que fez à proposta orçamental. Se a despesa for eliminada, o Fundo de Resolução não precisará de a financiar com um empréstimo da banca.

Se a transferência para o Novo Banco não for feita, poder-se-á presumir que não irá penalizar o défice, ao contrário do que sucedeu nos anos após a celebração do contrato de venda do banco com a Lone Star. Mas se o compromisso existir de facto no contrato, como garantem as Finanças, então mais cedo ou mais tarde o Estado terá de cumprir e essa obrigação do Fundo de Resolução terá de ser financiada e refletida nas contas públicas. Ainda que seja necessário, o Novo Banco ou outras partes do acordo, fazerem valer os seus interesses em tribunal (que poder ser arbitral). Os documentos contratuais da venda do Novo Banco foram enviados para o Parlamento, mas estão protegidos pelo dever do sigilo, mas presume-se que estarão feitos à prova de bala.

De qualquer forma, também não é esse o cenário defendido pelos partidos que votaram contra a transferência — isso mesmo sublinharam no Parlamento —, porque estaria claramente em causa o incumprimento de um contrato entre o Estado português e um investidor privado, bem como os compromissos assumidos junto da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu.

Esse incumprimento, na medida em que impedisse o Novo Banco de cumprir as exigências regulatórias de solidez financeira, poderia – de facto – gerar uma crise bancária com consequências sistémicas na pior conjuntura económica possível. E aí, a poupança pontual conseguida nas contas públicas com a proibição de transferência seria apenas o prelúdio de uma necessária intervenção pública massiva na banca, para o qual nem Estado, nem bancos têm recursos.

Tanto Bloco de Esquerda como PSD já afastaram publicamente a ideia de que estão a defender o incumprimento do contrato por parte do Estado. Pretendem sim, que uma mais uma injeção de capital só aconteça depois de uma nova auditoria (já houve uma da Deloitte cujos resultados não foram considerados suficientes), mas desta vez feita pelo Tribunal de Contas, o órgão de controlo externo do Estado.

Esta auditoria teria como foco avaliar se o Novo Banco e o acionista privado [a Lone Star] estão a gerir os ativos ditos problemáticos de forma abusiva, ou seja, de forma a ampliar as perdas para poderem pedir um cheque maior da almofada financeira que foi criada nos acordos de venda. Querem ter certeza de que o contrato está a ser cumprido do lado privado, antes de o Estado cumprir a sua parte.

Depois dessa auditoria, o PSD já se mostrou disponível para viabilizar um Orçamento Retificativo em 2021 que autorize a despesa agora rejeitada. Mas para que esse desfecho aconteça são necessárias duas condições que hoje não estão garantidas.

O Tribunal de Contas deve concluir a auditoria em tempo útil para assegurar o calendário contratual da injeção financeira, e que no limite será maio (um mês após aprovação em assembleia-geral das contas de 202.

Os resultados da auditoria devem convencer os partidos mais desconfiados de que que não há abusos na venda de ativos e no reconhecimento de perdas.

São estes dois riscos que o Governo quer evitar prometendo tudo fazer para garantir que o Estado vai honrar os seus compromissos. O pode passar por suscitar o pedido de avaliação da constitucionalidade desta alteração aos mapas orçamentais, mas não é ainda claro como o vai fazer (sem pôr em causa todo o documento). E só o pode fazer depois de promulgada e publicada a lei do Orçamento do Estado. Antes disso só o Presidente da República o pode avaliar essa questão quando analisar a proposta orçamental que for para promulgação.

O “nó” das autoestradas foi desatado por Ferro Rodrigues — e as portagens vão mesmo baixar

O grande terramoto destes dias foi a proposta do Bloco sobre o Novo Banco, mas o maior imbróglio deste processo orçamental diz respeito aos descontos nas portagens, envolvendo o PCP e o PSD numa luta intensa à volta de pontos e alíneas.

Na parte que interessa aos utentes, ficou definido um desconto de 50% (ou 75% para veículos elétricos e não poluentes) nas portagens de várias auto-estradas do país — Algarve (A22), Beira Interior (A23), Interior Norte (A24), Beira Litoral e Beira Alta (A25), Costa da Prata (A17, A25, A29 e A44), Grande Porto (autoestradas A4, A41 e A 42) e Norte Litoral (A27 e A28), vias nas quais há troços portajados e isentos.

Só que esta é também a história de um braço-de-ferro jurídico — muito político também —, em que o PCP levou a melhor sobre o PSD na primeira parte (a comissão de Orçamento e Finanças) e em que os sociais-democratas acabaram por fazer xeque-mate no final, com ajuda de Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República.

As duas propostas sociais-democratas, já tinham gerado controvérsia na quarta-feira, durante a comissão de Orçamento e Finanças, porque um ponto do texto autorizava o Governo “a proceder às alterações orçamentais, se necessário, para compensar a eventual perda de receita” com esta medida. O que, à primeira vista, parece inócuo tornou-se na base de um intenso braço de ferro entre PCP e PSD — com alianças de ambos os lados da barricada.

O PCP pediu a separação das alíneas com as principais medidas da proposta — os descontos de 50% e 75% — da tal condição imposta pelos sociais-democratas que aceitaram a votação e ajudaram a aprovar a proposta nos novos moldes. Até que se aperceberam, depois de um intervalo, que a proposta votada já não era bem a mesma.

Afonso Oliveira, do PSD, pediu uma nova votação (que não separasse a medida da condição imposta ao Governo), mas Filipe Neto Brandão, presidente da comissão de Orçamento e Finanças, disse ao PSD que podia sempre “retirar a proposta”, mas não podia “impedir a desagregação” da lei. Encostado às cordas, o PSD deitou a toalha ao chão, aceitou a votação à medida do PCP e a redução das portagens foi aprovada — com implicação direta na subida do défice.