Há uma parte da história de um país que pode ser contada através da roupa das suas primeiras-damas e os Estados Unidos da América não são exceção. Progresso, conservadorismo, economia, direitos civis, gosto e cultura visual — desde o pós-guerra que a moda, tal como estas ilustres senhoras, acompanha a par e passo os avanços e retrocessos da sociedade capitalista dos séculos XX e XXI.

De Eleanor Roosevelt, mulher que, do auge da sua simplicidade, não dispensava o colar de pérolas (e que foi a primeira a contratar uma secretária pessoal), à impávida Melania Trump, acabada de sair de um qualquer editorial de moda, viajamos pelos diferentes estilos das mulheres de 14 presidentes. Pelo meio, encontramos ícones incontornáveis — o penteado viral de Mamie Eisenhower, a silhueta intemporal de Jackie Kennedy, o glow hollywoodesco de Nancy Reagan e, claro, a audácia de Michelle Obama.

Com novas eleições presidenciais na próxima terça-feira, um novo nome pode ser acrescentado a esta lista. Jill Biden, uma ex-professora de 69 anos, tem todos os ingredientes para se distanciar do luxo e da opulência da sua antecessora. No longo caminho até às urnas, tem apostado em criadores norte-amercianos como Christian Siriano, Ralph Lauren e Brandon Maxwell, mas sempre com um sentido prático e, sempre que pode, trocando os saltos altos por soluções mais confortáveis.

Eleanor Roosevelt

De 4 de março de 1933 a 12 de abril de 1945

Nasceu numa família de socialites nova-iorquinos e já com o sobrenome Roosevelt. Anos depois, casaria com Franklin, futuro presidente dos Estados Unidos da América e seu primo afastado. A sensibilidade e o gosto de Eleanor são conhecidos — ainda nos anos 20, fundou uma marca de mobiliário no Reino Unido. Foi, desde muito jovem, uma mulher com estatura acima da média. O seu guarda-roupa sempre primou pela simplicidade, opção natural para uma personalidade sempre empenhada em causas humanitárias e sociais. A sua passagem pela Casa Branca coincidiu com a Segunda Guerra Mundial. Contudo, até no mais recatado visual encontrava espaço para os acessórios. Eleanor e os colares de pérolas eram praticamente inseparáveis.