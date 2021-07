Passaram oito meses desde que o Ministério Público abriu um inquérito para apurar as causas do surto de legionella que atingiu Matosinhos, Póvoa de Varzim e Vila do Conde e que teve como balanço final 88 infetados e 15 vítimas mortais (apenas nove contabilizadas como tendo sido provocados pela doença dos legionários). Oito meses depois, ainda não há culpados encontrados. As vítimas e familiares queixam-se da falta de apoio e da demora das autoridades de saúde na investigação do foco de origem da infeção e acreditam que “a culpa vai morrer solteira”.

Enquanto ainda se aguardam as conclusões do inquérito, um grupo de advogados que representa cinco pessoas neste caso — três sobreviventes e duas vítimas mortais, através da família — decidiu expor a situação à Provedora da Justiça, entendendo que, caso não seja encontrada a fonte que esteve na origem deste surto, o Estado deve ser responsabilizado.

No entender da equipa liderada pelo advogado António Barreto Archer, as autoridades de saúde demoraram demasiado tempo a agir para conter o surto nos três concelhos do Grande Porto, sobretudo no que diz respeito à tomada de decisão para se encerrar preventivamente as torres de refrigeração das estruturas que poderiam constituir o foco de infeção. “Estas investigações têm de ser feitas logo na hora. As autoridades de saúde não investigaram profundamente”, explica o advogado ao Observador, acrescentando que os esforços concentrados no combate à pandemia de Covid-19 podem ter dificultado a tarefa de identificar a origem deste surto e vieram colocar a descoberto a falta de meios e técnicos de saúde pública nos concelhos.

Não havendo um responsável identificado, acrescenta, é o Estado quem deve ser responsabilizado, visto tratar-se de um assunto de saúde pública: “Entendemos que poderá ser o Estado o responsável pela omissão na investigação devida deste surto e pela falta de meios e falta de eficiência que teve na investigação técnica”, defende o advogado.

Ouvidas no Parlamento no início deste ano, as várias entidades envolvidas no caso, desde a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte aos hospitais dos concelhos, já deram alguns esclarecimentos sobre o que foi feito e quando foi feito, mas ao contrário de outros surtos de legionella que ocorreram em Portugal — como é o de Vila Franca de Xira, em 2014, e do Hospital Francisco Xavier, em 2017 –, neste caso ainda não foi possível identificar a fonte de origem do surto e, por isso, continua sem existir um culpado atribuído que possa ser responsabilizado.

Renata viu o pai às portas da morte: “Nunca ninguém se interessou por saber o que é que se passava”

Com 73 anos, José Silva, residente na Póvoa de Varzim, tem conseguido superar vários problemas de saúde nos últimos anos, incluíndo a doença dos legionários. A sua história é contada pela filha, Renata Martins, que tem tentado perceber o que pode fazer para encontrar respostas para o que aconteceu ao seu pai. Tudo começou a 24 de outubro de 2020, quando José Silva se deslocou de metro da Póvoa de Varzim até ao Hospital de São João, no Porto, para fazer um teste à Covid-19, uma vez que ia ser submetido a uma cirurgia e este era um procedimento obrigatório. “Ia ser internado no dia 26 para ser operado no dia 27, o que aconteceu e correu perfeitamente bem, sem complicações”, conta Renata Martins ao Observador.

Mas nem tudo correu bem nos dias seguintes. No dia em que ia ter alta, José começou a ter febre. Dois dias teve de ser induzido em coma e foi-lhe diagnosticada legionella. “Esteve por uma unha negra, mas conseguiu recuperar”, conta Renata Martins. José chegou a perder a mobilidade por causa do coma e, apesar de algumas melhorias, ainda sente as sequelas da doença. Já Renata recorda as noites em branco enquanto esperava que o pai conseguisse acordar. A única deslocação que diz não ter sido habitual naqueles dias foi a viagem de metro que o pai fez da Póvoa até ao hospital. “Lógico que se foi de metro passou na zona da suposta exposição”, explica.

Renata Martins diz ter sido contactada pela Direção-Geral de Saúde (DGS) quando José ainda estava internado, para especificar ao detalhe os passos que o pai tinha dado nos dias anteriores. “Perguntaram se passou por lagos, por rios, que tipo de água tinha em casa, etc.”, enumera. Foi o primeiro e único telefonema que diz ter recebido de qualquer entidade sobre este caso. “Foi um único telefonema e nunca mais tive notícias. Nem deles nem de ninguém. Nem câmaras, nem juntas de freguesia…nada. Nunca ninguém se interessou por saber o que é que se passava. Não foi só o caso do meu pai, foram vários. Devíamos ter tido apoio, nem que fosse a nível psicológico”, lamenta.

Para Renata Martins as autoridades de saúde demoraram a intervir, sobretudo na intervenção nas empresas que poderiam ser o foco de infeção. Tudo o que foi sabendo, acrescenta, vinha da comunicação social. “Sentimo-nos abandonados. Parecemos fantasmas aqui. Não houve rapidez, não houve nada e a culpa vai morrer solteira. Houve pessoas que morreram e houve pessoas que ficaram no estado em que o meu pai está”, reforça, sublinhando que tentou juntar várias vítimas e familiares para agirem e exigirem mais respostas, mas muitos acharam que era uma “causa perdida”.

“Aqui o que está em questão não é dinheiro. Não quero nenhum dinheiro para mim. Se chegássemos a um acordo ou se houvesse qualquer tipo de indemnização era para dar melhor qualidade de vida ao meu pai, porque ele vai ter limitações”, garante. Apesar de ter tentado obter mais respostas, Renata Martins já não acredita que se encontre um responsável e se resolva o caso. “Não me acredito”, reitera.