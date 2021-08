Apesar de considerar que há algumas “razões válidas”, há, no entanto, “outras que não são”. Por um lado, percebe que haja “incerteza na gestão de alguns apoios sociais e de algumas medidas extraordinárias” e “uma carência de recursos humanos na Direção-Geral do Orçamento”, só que esses fatores “não se sobrepõem a outras razões” — o Governo procura ter “maior liberdade de gestão orçamental”, esquivando-se a uma maior fiscalização do Parlamento. E essa carta branca, ainda que “dentro dos limites da Lei de Enquadramento Orçamental”, não é válida para Paulo Trigo Pereira.

A aprovação deste documento é, por isso, vista pelo ex-deputado como “fundamental” para a “transparência da governação”. Caso contrário, “o orçamento aprovado dá uma margem de manobra, em termos de execução, muitíssimo elevada ao Governo”. O ex-deputado recorda que, “numa democracia parlamentar, é o Parlamento que aprova o orçamento e o Governo executa, mas executa de acordo com regras, que estão inscritas no decreto-lei de execução orçamental — o Governo não executa de forma discricionária”.

Joaquim Miranda Sarmento vai ainda mais longe. O presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD e professor de Finanças do ISEG entende que esta situação “é reveladora de algo que se tem vindo a verificar desde 2016”, mas que “agora se verifica ainda mais”, com a substituição de Mário Centeno por João Leão: “É a total discricionariedade do Ministério das Finanças na gestão orçamental, e o total poder que o ministro das Finanças tem de cativar e descativar, independentemente das regras estabelecidas — e a falta de transparência que depois decorre desse poder arbitrário do ministro das Finanças, que não presta contas nem ao Parlamento nem à sociedade”.

Já Fernando Rocha Andrade, ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e ex-deputado do PS, desvaloriza esta questão, porque pouco muda: “Os decretos-lei de execução orçamental de cada ano são uns 90% ou mais iguais aos do ano anterior”. Apesar de não saber o que justifica esse atraso, o especialista em direito económico entende que “quando é o mesmo Governo, não havendo situações novas, basicamente as mesmas normas de procedimento que servem para um ano tendencialmente servem para o ano seguinte”.

Ou seja, Rocha Andrade admite que o Governo “não tenha visto necessidade de alterar o decreto-lei e, em vez de aprovar um decreto-lei igual ao do ano anterior, simplesmente prorrogou o que havia”.

Mas a pandemia, com tudo o que trouxe de diferente, não seria razão suficiente para essas alterações? O ex-secretário de Estado recorda que, “no meio de toda aquela legislação especial toda sobre a Covid, houve disposições especiais de execução orçamental” por parte do Governo. “Podia tê-lo feito por alteração do Decreto-Lei de execução orçamental, mas também pode fazê-lo em legislação especial”. Outro exemplo dado por Rocha Andrade é o da legislação aprovada e promulgada no final de junho no âmbito da “bazuca” europeia.