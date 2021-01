Olá, chamam-me bebé Neves e esta é a história incrível de como nasci

Os três médicos amigos de curso e as reuniões para decidir o momento da cesariana

Gustavo Jesus, o médico intensivista que recebeu Elisângela no Santa Maria, passou a acompanhar o caso em permanência com outros dois médicos da Unidade de Cuidados Intensivos, João Trindade Nave e Pedro Gaspar da Costa. Os três conheceram-se no curso de Medicina onde entraram a seguir ao Euro 2004 e ficaram juntos até hoje, na mesma especialidade e no mesmo serviço. Mais do que colegas, aos 34 anos são amigos e padrinhos de casamento e dos filhos uns dos outros. Um ou dois elementos do trio estiveram sempre presentes nos momentos mais determinantes para Elisângela — e iam mandando mensagens aos amigos que não podiam participar.

O objetivo inicial desta equipa que submeteu Elisângela à ECMO era prolongar-lhe a vida (e a do bebé) o tempo suficiente para tratar a pneumonia e poder eventualmente aguentar e recuperar até ao momento do parto, diz João Nave. Mas tiveram de manter sempre em cima da mesa outros dois cenários: uma cesariana programada, ou uma cesariana de emergência em caso de agravamento súbito do estado da mãe ou do feto.

A literatura científica aponta cerca de cinco dezenas de casos em todo o mundo de aplicação de ECMO em grávidas: mas todas antes da Covid-19 e em diferentes períodos de gestação. O resultado pode ser completamente diferente se o feto tiver quatro ou cinco semanas, ainda numa fase muito inicial de gestação, ou 33 ou 34, já perto do fim da gravidez. O diretor de Obstetrícia, Diogo Ayres de Campos, chegou a falar com um colega na Alemanha, que manteve uma senhora grávida seis semanas ligada a um aparelho de ECMO, mas nesse caso não foi necessário interromper a gravidez.

Já em plena pandemia, há notícias nos EUA de algumas grávidas submetidas a ECMO bastante antes dos partos, mas apenas um caso na Polónia em que a mãe infetada deu à luz ligada ao aparelho, também em novembro. Pode ter havido outros casos não reportados, como o de Elisângela — mas é tão raro a nível mundial que os médicos do Santa Maria estão a preparar um artigo científico, precisamente para poder ser usado como exemplo noutros países.

Quase todas as manhãs, os três intensivistas recebiam colegas de Obstetrícia, de Neonatologia e de Anestesiologia, para analisarem os vários parâmetros de evolução da doente e do bebé que tinha na barriga. Estas reuniões, que juntavam regularmente oito médicos, decorriam presencialmente numa sala colada ao quarto onde Elisângela estava internada, na Unidade de Cuidados Intensivos para doentes Covid improvisada num espaço onde antes da pandemia funcionava um serviço de Gastroenterologia.

"Não foi fácil. Dentro da equipa uns achavam que devíamos fazer a cesariana, outros que devíamos tentar manter mais tempo o bebé na barriga da mãe. Tínhamos de balançar o risco entre trazer um bebé muito prematuro ao mundo e poder causar uma hemorragia muito grande à grávida; por outro lado, em ECMO há probabilidade de o desfecho ser negativo e perdermos a mãe e o bebé", recorda a anestesiologista Filipa Lança.

Quanto mais tempo o bebé aguentasse, mais hipóteses tinha de nascer sem sequelas de prematuro. "Com 28 semanas de gravidez, por cada dia que ganhamos dentro da barriga da mãe, reduz-se em 3% o risco de mortalidade do bebé ou de sequelas auditivas e visuais", quantifica o diretor de Obstetrícia.

Eram realizadas ecografias praticamente diárias. Duas vezes por dia fazia-se um CTG (cardiotocografia, que monitoriza o bem estar fetal e da mãe). As análises à grávida revelaram várias alterações preocupantes. Tinha sépsis, dificuldade na coagulação do sangue e um diagnóstico de pré-eclâmpsia, uma doença da placenta, que só pode ser tratada pondo fim à gravidez, recorda a obstetra Mónica Centeno.

Na manhã daquela quarta-feira, 18 de novembro, urgia tomar uma decisão. "Qual é o momento certo para agir, de forma a nem o bebé nem a mãe ficarem para trás e sobreviverem os dois?", resume Filipa Lança. Em cerca de meia hora, tudo se encaminhou para avançar com a cesariana.

A decisão final foi do diretor do serviço de Obstetrícia, quando chegaram os últimos exames de Elisângela para avaliar se a medicação estava a inverter o agravamento do seu estado de saúde — o que não se verificou. Diogo Ayres de Campos estava reunido no seu gabinete com as duas obstetras experientes que escolheu para fazerem a cesariana, Luísa Pinto e Mónica Centeno.

Mas havia um sinal muito preocupante que tornava a operação ainda mais perigosa. As plaquetas sanguíneas da mãe estavam em redução acentuada. Uma pessoa saudável tem 200 a 300 mil plaquetas por mm3 de sangue. Uma cirurgia é contra-indicada abaixo de 50 mil plaquetas. Elisângela estava nas 30 mil. Mesmo assim, a cesariana parecia menos arriscada para a mãe e para o bebé do que o cenário de deixar a gravidez evoluir. (Dois dias depois, de facto, Elisângela já teria apenas 8 mil plaquetas por mm3, o que tornaria a operação inviável, devido ao risco de hemorragia).

"Foi uma reunião difícil", recorda o diretor de Obstetrícia. "Podemos ouvir toda a gente, mas a decisão é obstétrica. Nesse dia senti-me pressionado a não terminar a gravidez por causa do nível das plaquetas e do enorme risco de hemorragia: após o corte no útero, os vasos ficam a sangrar e são as plaquetas que vão fazendo coágulos e estancando a hemorragia. Se não se consegue controlar uma hemorragia na cirurgia, pode ter consequências graves."

A decisão foi tão no limite que Diogo Ayres de Campos admite que chegou a temer o pior desfecho, para a mãe e para o bebé: "Nunca estivemos completamente tranquilos com o bebé, as ecografias não eram completamente normais. Havia um crescimento menor. E os CTGs não eram tranquilizadores". A obstetra Mónica Centeno admite que "havia um grande risco de uma hemorragia, que podia ser fatal para a mãe".

A anestesiologista Filipa Lança pôs de sobreaviso o enfermeiro Jorge Jesus, do bloco de urgência, e pediu-lhe para preparar medicamentos de que necessitassem durante a cesariana e uma máquina de gasimetrias: "Evita correr pelo hospital para fazer análises ao sangue, se for preciso. Com tanta gente envolvida, é quase como se fosse uma orquestra: o maestro é muito importante, mas quando a sinfonia começa todos os instrumentos têm de estar a postos".

Nos Cuidados Intensivos, entre os três médicos que mais seguiam o caso, João Nave estava de turno e foi ele que acompanhou a doente, juntamente com um enfermeiro perfusionista habituado a manejar o aparelho de ECMO, e com a enfermeira Fátima Noura, que todas as manhãs vigiava e tratava da higiene da doente, no quarto de duas camas onde estava internada.

Só o percurso entre a Unidade de Cuidados Intensivos e o bloco cirúrgico para doentes Covid, que em condições normais pode ser feito em menos de dez minutos, acabou por demorar uma hora. Seguiram com um vigilante a abrir caminho como é habitual sempre que circulam doentes infetados, mais o médico, a enfermeira, o enfermeiro perfusionista, a maca com a doente e todos os aparelhos à volta, para percorrer todos os corredores e elevadores sem se cruzarem com outros doentes.

No bloco com uma dúzia de médicos e enfermeiros com equipamento de proteção à astronauta, depois de tudo preparado, assim que chegou a doente a primeira tarefa foi retirá-la da cama de cuidados intensivos para a marquesa. Sete profissionais de saúde transferiram Elisângela com toda a cautela, para nada se desconectar. "Duas pessoas à cabeceira, uma de cada lado, duas aos pés e uma a fazer suporte da máquina de ECMO. Tinha imensas seringas e fios. Fletir a perna era o suficiente para interromper a circulação, qualquer trauma na região do abdómen podia fazer mal ao bebé", recorda o enfermeiro Jorge Jesus.

Foi a obstetra Mónica Centeno que ligou ao pai do bebé a dizer que iam avançar. Adalberto estava a levar o filho mais velho à escola quando atendeu e ouviu a médica dizer-lhe que a esposa tinha pré-eclampsia, a pressão arterial estava a aumentar e isso podia causar problemas à mãe e ao bebé se não tirassem a criança.

"Daqui a quanto tempo?", perguntou o pai. "Daqui a duas horas". Adalberto foi rapidamente para casa, contou à sogra que a mulher ia ser submetida a uma cesariana e ficaram ambos as duas horas seguintes a rezar: "Então vamos orar, para que Deus dê sabedoria aos médicos e tudo possa correr bem".

Mas era tudo muito incerto. Imediatamente antes de a cirurgia começar, Nádia Santos e Diana Eustáquio, as duas enfermeiras da Neonatologia que se voluntariaram para irem ao bloco de partos receber este bebé, ouviram um médico muito pessimista em relação ao desfecho da intervenção: "Acho que não vamos conseguir que ela regresse aos Cuidados Intensivos".

Vários dos médicos e enfermeiros envolvidos recordam neste vídeo os momentos mais tensos desta cesariana inédita para todos eles e a emoção do nascimento do bebé.