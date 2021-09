“As pessoas acham Scholz mais competente. Tem experiência como vice-chanceler e como ministro das Finanças e as pessoas acham que ele tem as competências e qualidades necessárias para um chanceler alemão”, explica ao Observador Uwe Jun, professor de Ciência Política na Universidade de Trier, considerando que o candidato a chanceler do SPD “não tem as qualidades de um líder carismático”, mas sim um estilo “calmo e racional, sem uma abordagem emocional na política”, e que é graças a essas características que está a conseguir atrair antigos eleitores de Merkel.

E não é por acaso que tal acontece. O candidato em que parte dos conservadores ponderam votar não tem problemas em ser visto como o homem da continuidade e até está disposto a colar-se definitivamente à imagem de Angela Merkel. Há algumas semanas, por exemplo, apareceu na capa da revista Süddeutsche Zeitung a fazer o ‘símbolo de diamante’ com as mãos, que ao longo dos anos se tornou a imagem de marca da chanceler alemã.

Mas, se por um lado a estratégia de se apresentar como o candidato da continuidade tem resultado, por outro, a ascensão de Olaf Scholz explica-se também em parte devido ao demérito dos outros dois candidatos a chanceler. Armin Laschet, o ministro presidente da Renânia do Norte-Vestefália, o estado mais populoso da Alemanha, que até há pouco tempo era favorito a suceder l, tem vindo a acumular gafes e episódios constrangedores — incluindo o momento em que é apanhado a rir numa visita à localidade de Erftstadt, fortemente afetada pelas cheias —, enquanto Annalenna Baerbock foi acusada de falsificar o currículo e de plágio na sua tese de doutoramento.

“As pessoas têm dúvidas sobre as qualidades de liderança de Armin Laschet e por essa razão alguns eleitores pensam que Scholz poderia ser um chanceler melhor do que Laschet. Essas dúvidas, e o desempenho relativamente bom de Olaf Scholz, levaram o SPD a liderar as sondagens”, sublinha Uwe Jun. “Scholz não é tão popular como Angela Merkel, mas, em comparação com os restantes candidatos, é considerado o melhor aos olhos de muitos eleitores. É um voto no candidato, não propriamente no SPD”, acrescenta.

Da esquerda radical na juventude à moderação e à experiência governativa

Mas, apesar de também beneficiar com os erros dos adversários, para Ursula Münch, professora de Ciência Política da Universidade de Munique e diretora da Academia de Educação Política em Tutzing, o fator decisivo no relativo sucesso de Scholz pode estar no facto de o social-democrata reunir características específicas que agradam aos eleitores alemães, particularmente aos que tendem a votar nos democratas-cristãos: “Uma combinação de experiência governativa, prudência e moderação política”.

Aos 63 anos, Olaf Scholz, casado e sem filhos, atualmente a viver em Potsdam, no estado federado de Brademburgo, já integrou dois governos e a sua carreira política tem sido marcada por um posicionamento ao centro.