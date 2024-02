Era mais um dia de combate para o batalhão Karparska Sich, um pelotão nacionalista que luta no leste da Ucrânia. Tínhamos seis meses de guerra. A caminho de Izium, no oblast de Kharkiv, um jovem de 25 anos descansa numa trincheira. O sol de agosto, quente, bate-lhe na cara. Uma sombra vinha a calhar e, por isso, Oleksandr “Teren” Budko virou-se para o outro lado na sua “cama” improvisada. Virou costas ao sol, mas também à vida que tinha, porque nesse preciso momento um estrondo interrompeu o sossego: uma bomba caiu sem aviso na trincheira onde estava e numa fração de segundos feria gravemente as pernas. Nunca mais as pôde usar. Quase 200 quilómetros e vários transportes depois, num hospital de Poltava, Oleksandr via-lhe serem amputadas as pernas, mas não um novo caminho para a vida.

Oleksandr Teren , lost both legs at the front in may 2022.After a long rehabilitation he focused his attention not only on helping himself, but also on educational activities aimed at supporting all people who have lost limbs.

Now his book "The Story of a Stubborn Man" has been… pic.twitter.com/grJxwW2B1K

— Oriannalyla ???????? (@Lyla_lilas) December 21, 2023