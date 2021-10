"Olhar para a história de Hillary Clinton ajuda a perceber como os EUA se tornaram tão polarizados"

Obrigado por ser nosso assinante. É com o seu apoio que escrevemos estes e outros artigos de fundo, exclusivos a assinantes.

Hillary Clinton foi a primeira mulher a concorrer para as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Olhando para o seu perfil, a carreira, experiência e peso político por oposição ao seu rival — Donald Trump, cuja entrada mais notável no currículo seria o de produtor e apresentador do reality show “The Apprentice” — tudo apontava para uma vitória fácil.

Não foi o que aconteceu na noite eleitoral de 8 de novembro de 2016. O como e o porquê desta derrota é o que está no centro de “Hillary”, que não é bem a homenagem à vida da antiga primeira dama e secretária de Estado dos Estados Unidos que se poderia esperar. O documentário de Nanette Burstein, nomeado para um Emmy, é exibido em quatro partes pelo canal TVCine Edition a 26 e 27 de outubro (são mais de quatro horas de filme), e ficam depois disponíveis no serviço de vídeo on-demand TVCine+.

Nanette Burstein (nomeada para um Óscar por “On The Ropes”) teve acesso aos arquivos pessoais de Clinton, a mais de 2.000 horas de material filmado durante a campanha e teve ainda acesso direto ao casal Clinton. Desta mistura de entrevistas exclusivas com material de arquivo resulta um olhar inédito sobre a vida e carreira de uma das figuras mais proeminentes e polarizadoras da política americana, e uma análise histórica que tenta demonstrar como o sexismo americano pode ter contribuído para a derrota eleitoral.

Acompanhando a vida de Hillary Clinton desde os tempos de estudante de direito e ativista de causas sociais, quando o seu apelido ainda era Rodham, o documentário evita uma narrativa cronológica linear. Em vez disso, Nanette Burstein intercala histórias pessoais, os casos e escândalos — sem fugir ao tema Monica Lewinsky — com cenas dos bastidores da campanha de 2016 de um modo que vai fazer o público questionar o que sabia, ou julgava saber, sobre uma das “mulheres mais admiradas e vilipendiadas da história”, como a certo ponto é apresentada no documentário.

Fazer um documentário de quatro horas sobre a Hillary Clinton com recurso a milhares de horas de imagens inéditas e acesso direto à própria partiu de uma proposta sua ou da ex-primeira-dama?

É engraçado porque desde que soube que ela ia entrar na corrida presidencial que eu queria fazer um documentário sobre a Hillary, mas ela não estava confortável com a ideia de alguém entrar no seu espaço para a filmar nessa momento para esse fim específico. Contudo, ela contratou alguém para filmar os bastidores da sua campanha — é algo comum nos Estados Unidos, porque o material depois pode ser usado para campanhas de marketing — e depois das eleições aperceberam-se, ela e a sua equipa, de que estavam na posse de material muito interessante com o qual não sabiam o que fazer. Foi então que me convidaram para realizar um filme a partir desse material, ao que respondi que não queria apenas fazer um filme sobre as eleições, mas um sobre a vida de Hillary Clinton [ri-se]. Disse-lhes que iria usar algumas dessas imagens de bastidores, por serem ótimas, mas que para mim a história que interessava era a de como ela esteve na dianteira da luta pelos direitos das mulheres na sociedade americana [nos anos 70 e 80]. Esteve sempre na vanguarda, a abrir caminho para as mulheres. Acredito que se não fosse por ela hoje não teríamos uma vice-presidente mulher [Kamala Harris].

É sugerido, creio que no 2.º episódio, quando Bill Clinton vai a eleições para governador do Arkansas, que Hillary, na verdade, por na altura ser uma advogada importante que ganhava três vezes mais do que o marido e por ter um papel decisivo na estratégia da campanha, que ela poderia ter sido uma candidata tão ou mais forte do que ele. Acha que já então ela pensava que um dia poderia vir a ser Presidente dos EUA?

Acredito que só muito mais tarde é que considerou concorrer às presidências. Essa era uma aspiração impossível para as mulheres desse período. Nem sequer lhes ocorreria. Penso que ter uma carreira na advocacia já foi um grande feito para uma mulher nessa época. Quando Bill Clinton se tornou governador, ele pedia-lhe muitas vezes a opinião — eles respeitavam-se mutuamente e admiravam a inteligência do outro — mas ela evitava tomar posições políticas. Em vez disso, preferia envolver-se e ajudar apenas em situações ou em políticas que lhe interessavam, como a saúde ou a educação. Dito isto, sou da opinião de que quando Bill concorreu para presidente eles decidiram que poderiam agir como parceiros, como se Hillary fosse sua conselheira pessoal. Creio que tentaram passar essa ideia para fora, de que os americanos iam conseguir um negócio do tipo dois pelo preço de um.