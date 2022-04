Olímpia, 92 anos, voltou a casa pela primeira vez desde o início da crise sísmica e lembra erupção de 1964: "Os sismos não metem pavor"

Foi neste refúgio que Maria Olímpia conheceu uma forma de rezar o terço para pedir tréguas aos céus para os desastres naturais que assolavam a ilha: “Em vez de ser os Pais Nossos, a gente diz: ‘Senhor São Jorge, cavaleiro forte, guiai as nossas almas até à hora da morte’. E no lugar dos Avé Marias dizia-se: ‘Senhor São Jorge, senhor da nossa terra, livrai-nos do fogo e dos abalos de terra’”. Antes de cada refeição, toda a gente repetia as orações em busca de piedade divina.

As memórias de 1808 que sobreviveram quatro gerações: “É um milagre de Deus, não é?”

Maria Olímpia não sabe a origem destas rezas, mas lembra-se das histórias que a avó lhe contava sobre a última erupção vulcânica em terra firme em São Jorge — a de 1808, na Urzelina. Nessas histórias, que já estão enraizadas na memória histórica da ilha, a lava que brotou nos Picos da Areia Negra engoliu os campos de cultivo de trigo cujas farinhas seriam utilizadas nos bolos para oferenda ao “Divino Espírito Santo”. “A lava vinha seguindo direita à igreja a fazer abalos de terra”, conta Olímpia.

Nessa igreja, o padre tentava salvar tudo quanto podia transferindo as figuras de culto e as hóstias para a Ermida da Senhora da Boa Morte. A certa altura, apercebendo-se de que estava sozinho e que a lava estava perigosamente próxima, decidiu engolir as hóstias — símbolo do corpo de Jesus Cristo na religião cristã — para impedir que fossem consumidas pelo fogo.

É então que começa a ouvir vozes: eram pessoas que vinham do lado das Manadas, algumas das quais com queimaduras tão graves que acabaram mesmo por perder a vida. O pároco já não tomou as hóstias: conservou-as enquanto fugia com os populares para o lado norte da ilha, escapando às lavas na Urzelina, para depois regressarem à costa sul. Da igreja de onde o pároco saiu não sobrou nada, senão a torre que ainda hoje pode ser visitada nas Velas.

Ora, conta a lenda que, no percurso pela cordilheira na zona central de São Jorge até ao mar, a implacável lava do vulcão da Urzelina poupou uma porção muito particular do território da ilha, depois batizada de Vela Latina por ser um terreno triangular, como eram as velas dos barcos que navegavam entre as ilhas em contra-vento.