As corridas eram igualmente mais democráticas, porque enquanto os 55.000 espectadores no anfiteatro eram sobretudo reservados às classes ilustres ou a quem tinha mais poder de compra, ao hipódromo todos podiam ir. Acresce que o calendário equestre comportava mais de 100 corridas por ano, enquanto os jogos de gladiadores ocorriam duas ou três vezes por ano. Outra particularidade era o facto de os circos serem aberto a homens e mulheres, pelo que o poeta Ovídio (que escreveu A arte de Amar) o aconselhava como um local adequado para fazer amizades.

As corridas disputavam-se em pistas ovais: o Circo Máximo tinha 610 metros de comprimento por 180 de largura, com uma spina central (que separava os sentidos da corrida). Conduzindo as quadrigas, os aurigas tinham de circundar várias vezes a pista, passando pelas metas (metae) no final da spina, onde estavam engenhos mecânicos que contavam as voltas. As corridas eram curtas, não durando mais do que 15 minutos, mas espectaculares pela tensão que provocavam.

Tratava-se de um desporto extremamente perigoso, sendo frequentes as colisões e acidentes (os chamados naufragia), muitas vezes com consequências mortais. Como protecção, os aurigas apenas usavam um capacete ligeiro e o hábito de enrolarem as rédeas em volta dos pulsos para melhor controlarem os cavalos, levava a estrangulamentos ou ao arrastamento pela pista em caso de queda. Também as colisões em corrida eram frequentes, sobretudo nos ajuntamentos que se produziam no final das rectas, pelo que muitos condutores de renome morreram na pista. Eram momentos que potenciavam as emoções dos adeptos. Emoções até viscerais, havendo registo de um adepto se ter atirado para a pira funerária de Felix, um auriga morto em corrida.