De cada vez que ouvíamos “Omar is coming, yo”, endireitávamo-nos no sofá, uma pequena corrente elétrica percorria-nos a espinha, um friozinho tomava conta da barriga – porque nunca sabíamos o que ia acontecer, mas porque automaticamente o nosso cérebro sabia que tinha de estar alerta: ninguém impôs a sua presença com tanta facilidade numa séria como o Omar Little de Michael K. Williams (que morreu a 6 de setembro aos 54 anos) em “The Wire”, que era e não era uma série sobre polícias e bandidos. Não sabíamos o que ele ia dizer, mas sabíamos que seria memorável; não sabíamos o que ele ia fazer (se matar alguém ou dar um beijo no namorado), mas sabíamos que não parecia televisão nem realidade, era da ordem do mito.

Se “The Wire” fosse apenas uma série de traficantes e polícias, Omar não teria sido possível – porque a grande vitória de “The Wire” sobre as restantes séries feitas ao longo da televisão é o tempo que o olhar se demora sobre cada uma das suas personagens. O tempo que concedia a Omar para ser Omar. O tempo que concedia a Michael K. Williams para habitar Omar e o transformar no mais ambíguo ícone de honra alguma vez criado em televisão.

Isto só foi possível graças a uma meia-verdade: quando David Simon fez o pitch de “The Wire” à HBO, disse que queria fazer uma série que fosse a antítese da habitual série de polícias, mas escondeu-lhes o seu grande plano: “The Wire” não queria apenas contar uma história sobre ladrões e traficantes, lentamente iria expandir o seu universo, até revelar todos os mecanismos subterrâneos (o tráfico, a corrupção, o imobiliário, as docas) que se movimentam longe do olhar e do conhecimento das pessoas comuns e que tornam uma cidade na pequena selva que (no caso em apreço) Baltimore era (e talvez ainda seja).

[“Michael K. Williams como Omar Little em “The Wire”:]

Simon não queria fazer uma série de televisão, com as suas personagens robóticas e os seus cliffhangers a metro – queria fazer um romance filmado sobre as forças que dominam uma cidade. Um romance impiedoso, diga-se: em “The Wire”, todas as personagens (que apareciam, desapareciam, voltavam a aparecer, pelo menos até desaparecerem de vez) estavam pejadas de defeitos, alguns dos quais monstruosos, e por vezes quase que tínhamos a impressão que as personagens se submetiam à série, não subiam acima da série, porque estavam ali para demonstrar a tese central da série: que quase nenhuma daquelas pessoas deixava alguma vez de ser o produto do ambiente em que crescera.

“The Wire” era o pináculo do realismo – e não deixa de ser admirável que tenha sido uma série assim a criar Omar, um nobre das ruas, nobre mesmo quando despachava um dealer.

Aqui estava um criminoso gay num mundo profundamente machista, que tratava os seus namorados com ternura, que nunca usava violência com civis e que ganhava a vida a roubar traficantes. Era impossível vê-lo chegar a um bairro degradado, com a sua gabardina (na qual escondia a sua fiel chumbeira), e não admirar a insolência, a coragem até, com que Omar desafiava a ordem natural dos territórios do dealanço, como uma espécie de Robin Hood do crack.