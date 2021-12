Ómicron será implacável? A resposta está no que correu bem e mal na vacinação de reforço. Portugal partiu com "um mês de atraso"

O que é inevitável é a Ómicron tomar o lugar da Delta quando já representa 46,9% dos casos em Portugal. Isso mesmo foi confirmado pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, no relatório semanal de terça-feira sobre a diversidade genética do coronavírus. Assim, ainda antes do Natal, a Ómicron será dominante no país e até ao final do ano deverá representar mais de 90% dos casos. “Este aumento abrupto de circulação comunitária tem paralelismo com o cenário observado em outros países (Dinamarca e Reino Unido)”, lê-se no relatório do Insa.

Os números batem certo com as previsões de sexta-feira passada da ministra da Saúde, baseadas nas opiniões dos peritos do Insa, e que levaram o Governo a realizar um Conselho de Ministros extraordinário, nesta terça-feira, para antecipar a entrada em vigor das medidas de contenção.

“Quando vemos estes números, quando olhamos para o Reino Unido, não há dúvida de que a Ómicron será dominante”, diz Robalo Cordeiro, apontando para o aumento exponencial dos números em apenas duas semanas. “A Delta não foi tão rápida. Começou a circular em Portugal em novembro do ano passado e a expressão máxima foi em janeiro. A Ómicron, a olhar para a experiência britânica, vai chegar lá em poucas semanas.”