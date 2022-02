Omnichord. Em dez canções, as histórias e os 10 anos de uma editora "que é mais uma família"

Na sua Leiria natal, Hugo foi tornando ao longo do tempo mais real o imaginário que criara: um projeto musical, editorial e discográfico que fosse, ao mesmo tempo, um projeto com objetivos claros de intervenção territorial. O próprio explica: “A lógica era: vamos fazer uma editora porque é preciso tirar esta gente [artistas] daqui para ir a algum lado. Mas ao mesmo tempo, vamos fazer uma editora para garantir que gente talentosa e jovem possa vir a ter uma carreira na música sem sair daqui”.

Mais uma explicação sobre como este projeto era, também, uma tentativa de mudar Leiria: “Queríamos que eles saíssem daqui, mas que voltassem. O que acontece na generalidade das vezes nestas cidades é que vão estudar para fora e não voltam. Queríamos desenvolver isto para que pudessem desenvolver a carreira deles, para poderem voltar e para podermos assegurar-lhes uma estrutura com segurança laboral”.

A cidade já fora a casa dos Silence 4, projeto musical que marcou a pop portuguesa. E já existiam bandas em atividade. Mas era mesmo preciso desenvolver o talento local e encontrar um espaço comum de afirmação e condições de profissionalização para esse talento. E se os miúdos que queriam fazer música com algum impacto (mesmo que no circuito independente) não tivessem de ir para Lisboa ou para o Porto para singrar?

No início o recrutamento foi feito nos liceus da região: foi junto dos alunos do secundário, no âmbito de um concurso musical chamado Zus! (sucessor de um outro chamado “Ensina Fade In”, este com alunos do ensino preparatório), que Hugo Ferreira descobriu em 2012 os rapazes que hoje integram a banda First Breath After Coma e que, depois, encontrou uma banda que unia Débora Umbelino (que viria a fazer parte da editora e a fazer música a solo, com o nome artístico Surma) a membros de uma outra banda que também se formaria futuramente, os Whales.

Depois do trabalho de prospeção, qual olheiro de clube de futebol, era preciso acreditar no talento destes jovens, dar-lhes tarimba de palco, pô-los a tocar e juntá-los a técnicos (roadies, técnicos de som) experimentados, que lhes pudessem dar luzes sobre a experiência e vida de um músico profissional.

Os projetos foram crescendo, o número de artistas da editora foi aumentando e o número de digressões nacionais e internacionais foi-se multiplicando, a ponto de em 2018 os artistas da Omnichord terem dado 80 concertos fora do país. Também se editaram discos, como, entre vários outros, Antwerpen (Surma, 2017), Drifter e NU (First Breath After Coma, 2016 e 2019) e Whales (da banda com o mesmo nome, 2018).

Ao fundador da Omnichord, o Observador pediu que escolhesse dez canções simbólicas e representativas de histórias e de momentos importantes que ocorreram ao longo dos dez anos da editora. Pelo meio, fizemos-lhe mais algumas perguntas sobre passado, presente e futuro da Omnichord.

Nice Weather For Ducks – “2012”

Foi onde tudo começou, o single do primeiro disco que lançámos que se tornou um hino, que impulsionou ainda mais jovens bandas de Leiria, que conquistou airplay e que levou os Nice Weather For Ducks a correrem o país e a irem logo no ano seguinte tocar a Espanha. Foi o tema que nos mostrou que a Omnichord podia fazer sentido.

Surma – “Hemma”

Depois de ter lançado o single “Maasai” e de ter começado a fazer digressões internacionais ainda sem ter lançado sequer um disco, Surma resolve ignorar todo o material que tocara até então e preparar um disco do zero. O primeiro single desse ‘Antwerpen’ foi este “Hemma” e, com a coragem e a vontade de explorar que a caracteriza, mostrou ao que vinha e porque era um dos nomes da nova geração de músicos nacionais que valia a pena seguir.

First Breath After Coma + Banda de Música de Mateus – “Blup”

Os First Breath After Coma sempre mostraram que não eram uma banda comum, quiseram arriscar a cada disco que faziam e promover novas fronteiras e encontros inusitados entre géneros musicais. O segundo disco ‘Drifter’ foi um passaporte para muitos palcos nacionais e internacionais e era lá que se incluía a versão original de “Blup”. Depois de lançarem um terceiro disco ‘NU’ foram os protagonistas do primeiro ( e único) disco ao vivo lançado pela Omnichord. A testemunhar um momento único em que partilharam o palco com 70 músicos da bicentenária Banda de Música de Mateus. Montar estes concertos, gravar e misturar foi um desafio absolutamente inspirador.

Whales – “Ghost”

Para além de ser um dos meus singles favoritos do disco de estreia dos Whales (outro projeto a nascer das escolas secundárias de Leiria, tal como Surma e First Breath After Coma), este “Ghost” tem a particularidade de ter sido o primeiro videoclipe que produzimos com a, na altura, recém criada [produtora de vídeo] Casota Collective e que conquistou prémios em festivais de referência e que levou tanto os Whales como a Casota a vários palcos internacionais.

É curioso: nos primeiros dois anos encontraram logo em bandas de escolas os First Breath After Coma, gente dos Whales e a Surma. Todos são parte central do que é a Omnichord hoje. Depois não aconteceram tantas descobertas dessas. Há menos gente a pegar em instrumentos e a fazer bandas hoje em dia?

Há, sem sombra de dúvida. Daí a ideia que temos de voltarmos agora às escolas, cada vez mais. O projeto “A Música Dá Trabalho” tem precisamente a ver com isso, notamos que há mais miúdos a ter aulas de música mas não se juntam em bandas. Mesmo as novas bandas de hoje em dia é mais pessoal quase trintão que se junta, ou que está na faculdade, não é tanto no secundário. Achámos por bem explicar aos miúdos todas as profissões que existem relacionadas com a música, até para eles perceberem que as várias valências juntas [que podem ter] vão dar um resultado concreto.

Esse foi o ponto que nos levou de volta às escolas, até porque foi lá que conseguimos a mão de obra que temos agora. Pensámos: quando andava na escola, o que gostava de saber? “Gostava de ter um concerto com a estrutura toda, perceber como se monta um palco, um PA, que me explicassem o que faz cada pessoa. É nesse sentido que estamos agora a voltar, para ver se vamos buscar mais alguns [talentos]. Continuando com estes, obviamente, e alargando também um bocadinho. Já há alguns exemplos de músicos fora de Leiria: o Cabrita vem de fora, Criatura vem de fora, o Bloom. Há vários e poderá e vai haver outros garantidamente. Mas continuamos com a lógica de trabalhar a 360º com os projetos daqui e trabalhar de forma mais editorial apenas com os projetos de fora.

Um dos traços distintivos da Omnichord foi como procurou colocar os seus artistas, de uma forma geral, a atuar fora do país. Fê-lo programando digressões fora do país para os artistas, que imagino que — não se tratando de artistas consagrados, mas sim emergentes — sejam difíceis de pagar e obriguem a grandes cálculos de gastos. Com a pandemia, a circulação internacional de artistas travou abruptamente. Foi especialmente difícil para a Omnichord?

Tivemos de nos recentrar. Os dados da UNESCO revelados há dias são claros: foram 10 milhões de profissionais da cultura que perderam o emprego [no mundo] em 2020. Em 2021, o número não deve ser mais baixo do que isso e 2022 também não augura muito de bom. Em 2020, estamos a falar de um ano em que nós já estávamos com sete profissionais, agora estamos praticamente com 12 — 11 e um que está em estágio. Isto levou-nos a pensar: ok, estivemos a criar uma estrutura, o que podemos fazer? Porque no início da pandemia tivemos logo a noção que não iam ser só dois ou três meses. Eles próprios gozavam comigo porque eu dizia que iam ser dois anos e eles diziam que nunca [ri-se].

Em dezembro de 2019 estávamos com a Surma na China, num festival para milhares de pessoas. Estávamos com um ano de 2020 completamente preenchido, com coisas em sítios que fecharam, com agências que fecharam. Acho que um dos segredos da internacionalização é nunca esquecer o local de origem. Tudo isto fez-nos pensar quais eram realmente os sonhos que nós, deslumbrados por uma crescente internacionalização, fomos deixando para trás. E esses sonhos eram projetos de comunidade, projetos educativos, como o da “5ª Punkada”, como o “Mapas Natureza”, como o “Nascentes”, como o “A Música Dá Trabalho”.

Labaq – “Vento”

Labaq corria o Brasil e a América do Sul e descobriu artistas da Omnichord na internet. Contactou-nos de imediato a dizer que adorava o que fazíamos e que gostava de poder editar connosco. Respondemos que só lançávamos músicos de Leiria e ela prontamente respondeu que estava decidida e que se fosse preciso ia preparar as coisas e mudava-se para Leiria. Poucos meses depois veio conhecer-nos e começou a trabalhar músicas novas com alguns músicos da Omnichord e recordo-me que esta “Vento” ganhou logo uma roupagem épica como nunca se pensou. Venho muitas vezes a esta versão mais despida, gravada em casa ao lado da chaleira, para me lembrar que pode tudo começar da forma mais simples, honesta e genuína, como um ato de amor.

André Barros (com Pedro Marques) – “Vivid”

O André Barros foi um dos primeiros nomes que editámos, ficámos rendidos à forma como, sem saber música nem ter estudado piano se tornou, de forma autodidata, num compositor que foi estagiar ao estúdio islandês dos Sigur Rós e começou a trabalhar para bandas sonoras dos Estados Unidos, Ásia e Europa. Depois de ter lançado os primeiros discos na Omnichord acabou, passados alguns anos, por voltar à família e estar sempre envolvido em várias colaborações, como esta com Pedro Marques (baterista dos First Breath After Coma) e incluída no mais recente disco de 2021, ‘Vivid’.

Cabrita – “Whatever Blues”

Quando soubemos que um dos músicos que mais admiramos e que marcou as últimas décadas da música nacional tinha um projeto a solo ficámos entusiasmadíssimos. Assim que ouvimos o primeiro tema de Cabrita ficámos completamente rendidos. Está ali tudo o que nós acreditamos que a música deva ser. Sem géneros e cheia de alma. O João Cabrita entrou diretamente para a família como se nos conhecêssemos há anos. Tem sido um orgulho desmedido trabalhar com alguém tão criativo, tão trabalhador e ao mesmo tempo tão generoso e tão genial.

Criatura – “Bem Bonda”

Apesar da maioria dos nossos lançamentos não usarem a língua portuguesa nunca olhámos para isso como um impedimento, antes pelo contrário. Mas creio que, mais do que a língua, procuramos a exploração e os cruzamentos e quando o Edgar Valente nos mostrou o que os Criatura estavam a preparar para o segundo disco ficámos imediatamente fascinados. Estamos completamente convencidos que ‘Bem Bonda’ marca uma linha importantíssima na revisitação e atualização do legado da música portuguesa tradicional. É um disco absolutamente fascinante.

Falámos já de vários projetos com muitas diferenças entre si, em termos de som. Encontra algum fio condutor comum a quem está na Omnichord? Há um som Omnichord?

Eu acho que não, a não ser a forma de estar na música e a forma de sentir a música. O próprio nome… não tínhamos nome para a editora, então pegámos num instrumento que os Nice Weather For Ducks tinham comprado no Ebay, que é o omnichord. Eu não sei tocar nada mas ando sempre de volta dos instrumentos, a ver o que aquilo dá. O omnichord é um instrumento que tem umas teclas e um oscilador e tanto é usado para músicas foleiras de casamentos e batizados como pode ser usado em músicas experimentais. Mas o som é agradável.

O que notámos foi que é mais ou menos este o espectro que temos: podemos ir a qualquer sítio desde que seja agradável ao ouvido, desde que seja procurar novas fronteiras e explorar, desde que passe por não tentar imitar ninguém. Acho que isso é uma característica que permite projetos como os Les Crazy Coconuts, que usam sapateado, como os Whales, que entram num cruzamento que não sabes se é eletrónica se é rock, como a Surma que acaba por não ter catalogação ou como os próprios First Breath After Coma que a cada disco exploram um género novo. Isso permite também que quem vem de fora, como a Labaq, diga: são tudo músicas diferentes e adoro tudo, parece que vem tudo da mesma família. Acho que há sobretudo uma aura, isso há. Não há um género musical comum, mas há um ADN.

Será uma espécie de procura de um som novo, que une esses diferentes projetos? Dentro de um arquétipo mais ou menos alternativo, encontrar um som novo?

Exatamente, sendo que nem sequer nos preocupa sermos alternativo. É um rótulo que se coloca mas há ali sonoridades… quando pegas numa filarmónica não procuras um som alternativo.

Quando digo alternativo, digo-o por comparação com a pop mais mainstream, de massas, mais simples e mais claramente radiofónica.

Exatamente. Mas nunca sabemos o que vai ser o mainstream amanhã: os Silence 4 foram recusados por todas as editoras [ri-se].

5ª Punkada – “Blues da Quinta”

Era um sonho antigo gravar um disco com esta super banda de utentes da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra. No início da pandemia, começámos a pensar que sonhos tínhamos deixado para trás e pegámos imediatamente nesta ideia e, como resultado de uma co-criação com Surma, Victor Torpedo e Rui Gaspar, ganha corpo aquela que foi uma das maiores experiências que tivemos no último ano. “Somos Punks ou Não?” é a celebração da diferença e da participação plena num processo e num disco que nos inspira e nos mostra que a música é uma constante lição de trabalho, amor e superação.

The Allstar Project – “Momentum”

Os The Allstar Project levam dez anos de avanço em relação à Omnichord e foi com alguns dos seus elementos que montámos a editora. Eles inspiravam os mais novos e sabiam como gravar e como estar em palco. São uma verdadeira inspiração da Omnichord e de muitos dos seus músicos. Para celebrar os vinte anos de carreira dos The Allstar Project pensámos em lançar uma compilação e a resposta deles foi ” Não, se é para lançar, voltamos e gravamos um disco novo”. O disco está quase a sair e esta “Momentum” mostra porque é que cinco rapazes de Leiria apaixonados por bandas sonoras mudaram o rumo musical da cidade e influenciaram muitos outros a pegar em instrumentos e a tocar.

Passaram-se dez anos. Daqui a dez anos, onde pode estar a Omnichord?

Não faço a mais pequena ideia. No que depender de nós, vai continuar a editar muitos discos mas cada vez mais focada em alargar a sua equipa e em dar emprego a mais profissionais. A trabalhar cada vez mais projetos comunitários e educativos, também: achamos que é aí que está o nosso futuro. Saem discos todos os dias, queremos continuar a lançar discos, a ir para palcos, sempre e cada vez mais. Mas não podemos encarar um posicionamento em que somos pura e simplesmente uma editora porque já chegámos à conclusão que é inviável economicamente. Mesmo com trabalho de agenciamento, é muito difícil.

Se queremos dar um contrato fixo em que as pessoas ganham todos os meses, em que não houve lay-off durante esta pandemia, em que inclusivamente se aumentou a equipa, temos de usar a música e a experiência que podemos ter com estes projetos educativos e comunitários. Passa também por aqui o presente e futuro da Omnichord. Gostava que daqui a dez anos fossemos mais pessoas e sobretudo gostávamos muito — todos — que houvesse mais projetos deste no país, contribuindo para uma coesão territorial que nos parece absolutamente essencial. Temos a certeza que há todas as condições para isso.

Faltam mais Omnichords fora de Lisboa, Porto e Leiria?

Vemos o impacto em Barcelos da [editora] Lovers & Lollypops, notamos agora em Coimbra com a [editora] Lux Records ou a [plataforma] Blue House… há muito mais matéria no país e muito mais espaço. A diversidade da música portuguesa vem muito daí. É muito importante o que se está a passar em Lisboa com a nova música de Lisboa, é muito importante a experimentação que se está a passar no Porto mas achamos que é também no resto do país que vamos recrutar tradições. Não é à toa que Criatura, por exemplo, tem um disco aqui na Omnichord: faz todo o sentido, é um manifesto e daqui a dez anos ainda vai ser olhado como um manifesto. Gostávamos muito que esta estrutura crescesse, continuasse a trabalhar e cada vez mais de forma colaborativa tanto com agentes locais e nacionais como com outros polos de criação que possam aparecer no país.