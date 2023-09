As eleições regionais da Madeira deram para tudo: uma coligação que perdeu a maioria absoluta (PSD/CDS), uma hecatombe em votos e mandatos (com PS a perder oito deputados), dois partidos que regressaram (Bloco de Esquerda e PAN), uma coligação que manteve o lugar (CDU), dois que se sentam pela primeira vez no Parlamento da Madeira (Chega e IL) e um que se mantém como um fenómeno (JPP). Da conquista dos mais pobres a quem perde votos por ir em coligação: quem elegeu onde e como?

Como foram os resultados do PS nos concelhos que conquistou em 2019?

Em 2019, o PSD perdeu pela primeira vez a maioria absoluta na história da região autónoma e formou um governo regional de coligação com o CDS. Os socialistas contribuíram e muito para a reviravolta, vencendo nesse ano em quatro concelhos: Porto Santo, Machico, Santa Cruz e Funchal. E agora? Como é que ficaram os municípios que há quatro anos estavam pintados de vermelho?

