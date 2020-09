No ano em que celebra duas décadas de vida literária, Ondjaki regressou às memórias da sua infância em Luanda em O Livro do Deslembramento, uma nova “busca” por uma rua e pelos “afetos de um grupo” que existe em torno do narrador, uma criança uma voz tão próxima da de Bom Dia Camaradas, o seu primeiro romance, publicado um ano depois da sua estreia com o livro de poemas Actu Sanguíneu. Esta proximidade não é coincidência, mas também não foi propositada: “É natural que, com o passar do tempo, as histórias que me vão aparecendo sejam as histórias que ficaram de fora”, disse o escritor angolano, que se assume sobretudo como um contador de histórias, ao Observador.

O Livro do Deslembramento, lançado em julho pela editora Caminho, representa uma espécie de último capítulo naquilo a que Ondjaki descreve como a sua “grande mentira sobre os anos 80”, que inclui, além de Bom Dia Camaradas, os livros Os da Minha Rua (contos) e AvóDezanove e o segredo do soviético (romance). O que o autor quer dizer com isto, só poderá revelar daqui a dez anos, o período necessário para que eventualmente surja uma nova obra que “que esclareça essas três mais um”.

Enquanto essa obra não chega, Ondjaki vai-se dedicando a sobreviver à abertura de uma livraria em Luanda com um amigo e sócio, a Kiela, um sonho que, se tudo correr bem, se concretizará fisicamente neste mês de setembro (por enquanto, está a funcionar apenas online). A inauguração esteve marcada para fevereiro, mas a pandemia da Covid-19 obrigou a alterar os planos. E são muitos, como explicou o escritor nesta entrevista ao Observador.

O Livro do Deslembramento é inspirado em histórias da sua infância em Luanda.

É uma mistura de muitas histórias, de histórias da infância com histórias que me lembro da infância. Não sei se são as mesmas, mas literariamente acabam por ser as mesmas.

O seu primeiro romance, Bom Dia Camaradas, também é inspirado nestas histórias, o que não deixa de ser curioso, tendo em conta que este ano celebra 20 anos de vida literária. É mera coincidência?

Não é que tenha pensado [nisso], mas é natural que, com o passar do tempo, as histórias que me vão aparecendo sejam as histórias que ficaram de fora. Então, algumas das histórias que não estavam no Bom Dia Camaradas ou n’Os da Minha Rua — quer queiramos quer não, fazem uma triangulação com este livro –, foram aparecendo, creio, num outro formato. Há uma espécie de capítulos mais longos, mais profundos aqui. A voz do narrador é quase a mesma, mas creio que os conteúdos vão para zonas sensoriais e emocionais um pouco mais profundas. Mas, sim, tem tudo a ver com Bom Dia Camaradas.

Estas histórias são mais familiares.

É, outra vez, uma busca de uma rua, de uma infância, dos afetos de um grupo específico que estão em torno desta personagem. Quando me pergunta se é autobiográfico, digo que sim, é, mas [que] extravasa o autobiográfico. Isto é, ao escrever sobre os meus vizinhos, também estou a escrever a minha autobiografia. As coisas que estão aí não têm só a ver comigo. Aliás, a maioria tem a ver com um grupo de pessoas. As memórias dos outros também são as minhas.

Uma coisa que sempre frisou é que os seus livros são inspirados em histórias e pessoas reais. Porque é que procura inspiração no real?

Volto mais ou menos a onde preciso de voltar. Na literatura, volto àquilo que por mim ainda não foi contado. É uma das hipóteses. A outra é que volto para lembrar coisas que quero reconstruir. Não lembro só para lembrar, lembro para reconstruir. Não o meu passado histórico, mas o meu passado emocional. Isso faz com que a literatura se apresente ou apresente uma outra versão da realidade. Então podemos, em 2020, olhar para os anos 80 sob a mediação de um livro. É diferente de sob a mediação de um historiador, de um jornalista. É isso que quero, transformar o passado numa outra coisa qualquer, nova emocionalmente.