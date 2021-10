O passado fim de semana não foi de alegrias no Estádio Municipal Nuno Álvares Pereira, em Cernache do Bonjardim, Sertã. No domingo, na terceira jornada da Série D do Campeonato de Portugal, a jogar perante o seu público, o Vitória de Sernache saiu derrotado frente aos açorianos do Fontinhas por 1-0, com um golo de bola parada logo aos cinco minutos de jogo num cabeceamento de Itto Cruz. Melhor na segunda parte, a equipa do distrito de Castelo Branco, embalada e apoiada pelos adeptos presentes, não conseguiu chegar, pelo menos, ao empate, perdendo o segundo jogo consecutivo em casa. O único ponto conquistado pelo conjunto foi precisamente na sua capital frente ao Benfica de Castelo Branco (1-1), estando em oitavo lugar da sua série, apenas à frente de dois conjuntos sem quaisquer pontos. Noutras competições, a eliminação da Taça aconteceu recentemente contra o mais poderoso Rio Ave (3-1).

Foi precisamente antes desse encontro frente aos vila-condenses, a 26 de setembro, que o então treinador Ricardo Nascimento, velho camsiola 10 conhecido dos relvados nacionais, com carreira feita não só em Portugal como no estrangeiro, saiu do clube, juntamente com a sua equipa técnica, acusando o presidente do clube António Antunes Joaquim de racismo e xenofobia para com os jogadores e a sua própria equipa técnica. “Nada me move contra o Vitória de Sernache. Nada me move contra este clube. Todavia, ocorreram situações de vida e de condição humana que extravasam o futebol. Para termos a noção do que era a realidade, não tínhamos bolas para treinar, nem sempre era possível termos acesso à relva mas muito mais inadmissível era o facto de o presidente, António Joaquim, ter repetidamente comentários xenófobos e racistas para com os jogadores e a equipa técnica, dado que o meu adjunto é brasileiro”, afirmou numa entrevista ao jornal Record e reafirmou ao Observador.

No entanto, como em todas as histórias, existem dois lados. Mas comecemos pelo que surgiu primeiro.

“Não é a minha verdade, é a verdade dos factos”, garantiu, rejeitando qualquer ideia de procura de “mediatismo” por ter saído antes de um jogo frente a uma equipa onde até jogou. “Eu acredito que tenho de dar o contributo à sociedade. Havia pessoas que estavam a ser mal tratadas e denegridas”, referiu, adivinhando que “agora as pessoas iriam mudar de forma aparente, mas a verdadeira essência” lá ficaria.

“Não pode passar incólume [casos de racismo e xenofobia]. O que vi e ouvi é a verdade. Quando disse o que disse, algumas pessoas sentiram-se atingidas, outras não. Quem lá está ouviu e quem achar que deve falar que diga”, afirmou, alertando para o facto de que situações como a xenofobia estão “ultrapassadas” e que o “futebol é uma ferramenta maravilhosa” para lutar contra estas situações. No entanto, apesar de ter saído do clube, alerta: “Não quero ser nenhum mártir, nem sei o que é isso”. O internacional português pelas camadas jovens, agora com 47 anos, referiu ainda que a questão vai para além do futebol, que é uma “potência mundial”, e que é preciso que se “apure a verdade”, até por pessoas em “cargos de eleição”.

“Não imaginam os depoimentos que tenho ex-treinadores, treinadores, jogadores e ex-jogadores. A única coisa que fiz foi dizer o que vi e ouvi. Se as pessoas acham que é grave, já não é comigo. A vila é espetacular, mas a parte futebolística é gerida por uma pessoa que não merece esse rótulo”, rematou, acrescentando que falam com ele na rua e dizem “coisas interessantes” sobre a sua decisão, “até pela parte civil”. Este era o começo da segunda época de Ricardo Nascimento no Vitória de Sernache, sendo que na época passada o clube salvou-se da despromoção na última jornada.

“Nunca vi uma pessoa como este presidente”, diz o “zuca”

Marcello Grossi, treinador adjunto da equipa técnica de Ricardo Nascimento no Vitória de Sernache, já de volta ao Brasil, onde é natural do Rio de Janeiro, confirmou e reafirmou ao Observador as acusações de racismo e xenofobia por parte do presidente António Antunes Joaquim. Lembrando que partilhava casa com o treinador de guarda-redes Daniel Tavares e mais dois jogadores africanos, Grossi relembra um pequeno almoço agitado. “Os pretos ainda estão na casa onde vocês moram? Estou farto desses pretos”, terá dito o líder do clube.

“Ele [presidente] nunca me fez um contrato, que eu pedi desde o primeiro dia. E sempre me pediu a licença de nível 2, que eu também apresentei sempre e não fui inscrito em nenhum jogo. Ele nunca definiu quanto nem quando ia pagar-me, simplesmente houve um dia em que foi depositado dinheiro na minha conta. Mas o último mês que trabalhei, pagou-me”, frisou o técnico brasileiro.

O agora ex-membro da equipa de Cernache do Bonjardim destacou ainda o caso de Saleh, jogador nigeriano que “não fala português” e não tinha sido inscrito, mesmo que “todos os dias” fosse pedido a António Antunes Joaquim que o fizesse, alegou Marcello Grossi sobre o atleta que, contudo, alinhou no tal último jogo frente ao Fontinhas. Falou ainda em alguns “brasileiros com ordenados em atraso, em que alguns nem receberam o que lhes foi prometido”. “Sinceramente, nunca vi uma pessoa como este presidente e não tenho ideia de como está há tanto tempo no cargo. Nota-se que os jogadores têm medo dele e não expõem as situações. E as pessoas da cidade sabem quem ele é e não gostam dele. É uma pessoa única negativamente. O que passei neste clube nunca tinha presenciado na vida”, frisou, destacando que muitos atletas têm “medo” de falar.

Ainda sobre Marcello Grossi, Daniel Tavares, então responsável pelo treino dos guarda-redes (onde se inclui Carlos, angolano de 41 anos com enorme experiência de I Liga e campeonatos estrangeiros), disse ao Observador que o presidente da equipa de Cernache do Bonjardim nunca chamou o brasileiro pelo nome, mas “sempre por ‘zuca’”. “E não era de forma relaxada, notava-se desprezo e agressividade na voz. E o Marcelo pediu várias vezes para o tratarem pelo nome”, referiu Tavares ao Observador, confessando que “ainda ontem [domingo]”, recebeu “mensagens” e “desabafos” de jogadores do plantel. E garantiu: “O motivo da nossa saída foi a xenofobia”.

O “gel no cabelo dos brasileiros” e o despedimento em vez da demissão

“No primeiro dia, o presidente fez comentários sobre o treinador de guarda-redes ser muito magro e que não teria força. Disse ao adjunto que não tinha o nível desejado, quando ele estava à espera do diploma. Começou logo a implicar. Desde o primeiro dia que houve instabilidade e só se foi agravando. Dizia-nos que o Agostinho Cá era bom era para estar no departamento médico e até implicava com o gel no cabelo dos brasileiros”, refere Daniel Tavares, que recorda ainda outra história: “Eu, o Ricardo Nascimento e o Marcello Grossi estávamos na bancada e ele veio falar connosco, acho que foi por causa do Romário, contratação que pedíamos há muito tempo e de que precisávamos. ‘Estou farto de brasileiros’, disse ele com o Marcello por perto, que não respondeu. Até soou a provocação. Qualquer pessoa ficaria furiosa”.

“Depois de sairmos aconteceram algumas coisas e o presidente tentou condicionar-me. No dia em que saímos ele veio oferecer-me tudo o que tinha prometido, mas a minha dignidade não está à venda. Havia tanta coisa a acontecer que não podia ser complacente”, explicou, voltando a denunciar casos de racismo, havendo até um “rapaz de cor negra que o presidente detestava”, “brasileiros sem seguro e um nigeriano sem ordenado”. Segundo Daniel, tudo dava para polémica, desde o “cabelo à roupa dos atletas”. “Ia haver obras e um ginásio novo e nada. Depois de sairmos até aconteceram coisas e está a fazer-se passar por bom empregador…”, acrescenta. Sobre possíveis vencimentos em atraso, disse que António Joaquim “vai tentar endireitar tudo para disfarçar” algumas falhas.

Mas Daniel Tavares, a dada altura, conta uma versão dos factos diferente da de Ricardo Nascimento, que alegou demissão, segundo o treinador de guarda-redes, numa versão que foi depois indicada também ao Observador pelos órgãos sociais do clube: a equipa técnica foi “despedida em frente ao grupo de trabalho depois de dar um ‘murro na mesa’”.

O ex-treinador de guarda-redes do Sernache fala ainda em “transtornos, sobretudo antes dos jogos”, em que a equipa era “impedida de treinar no relvado”. Contou ainda que, falando no atleta Davi, que já não está no clube e se lesionou na pré-época, se descobriu que “afinal não tinha seguro”.

“Não recebi nenhuma ajuda e não foi ativado o seguro”

O próprio Davi, defesa brasileiro de 21 anos, explicou ao Observador que após uma lesão na pré-época que “não era simples, porque era num ligamento do joelho, o clube não ajudou, não pagou os exames e não acionou seguro”. “Nem sei se tinha seguro, nada me foi dito. O fisioterapeuta sabia da necessidade da ressonância, que é cara, mas o clube e o presidente não pagaram nada, fui eu e o meu representante. Eu ainda precisava de recuperar e quando ele viu que eu estava no campo a fazer exercícios achou que eu podia jogar. Mas disse que não me queria no clube, mesmo não estando a 100%. Não recebi nenhuma ajuda, não foi ativado o seguro e mandaram-me embora. Dizem que a recuperação desta lesão era de dois a três meses e ele mandou-me embora ao fim de quatro ou cinco semanas. Eu precisava das instalações do clube”, confessa.