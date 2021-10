Comprar, comprar, comprar, para agora desacelerar, desacelerar, desacelerar. É preciso desacelerar o ritmo com que se produz e com que se compra. Conter o consumismo passa por olhar para as peças com maior escrutínio: quantas vezes vamos usar? Fica bem com o que já existe no armário? Quanto tempo vai durar? A sustentabilidade — tantas vezes usada como chavão na moda — aqui reflete-se há já muitos anos nas práticas dos designers portugueses que focam a sua produção em quantidades controladas e feitas no país, muito deadstock a dar vida a novas coleções e outras tantas práticas que vêm agora à tona à boleia do discurso de consciência ambiental cada vez mais preconizado. Tornou-se necessário também explorar a intemporalidade das criações, medir-lhes a temperatura, enfiá-las numa cápsula do tempo para que viagem do passado, passem pelo presente e sigam para o futuro.

A propósito da mais recente edição da ModaLisboa “And So What?”, que arranca esta quinta-feira, perguntámos a seis designers que vão fazer desfilar por lá os seus modelitos, que peça-chave fez parte de uma coleção antiga que ainda hoje consideram atual. Uma peça que voltassem a desfilar, sem arrependimentos de erros passados, que usassem ontem, hoje e amanhã.

NUNO GAMA

Porque é que escolheu esta peça como símbolo da intemporalidade?

Foi uma escolha quase óbvia, é uma das peças mais antigas que tenho comigo, acabou por marcar o meu regresso pós-incêndio. Isto foi a coleção com a qual eu regressei e foi a coleção de apresentação do novo logótipo Nuno Gama. Já foi em 2003, já há imenso tempo mesmo, e eu continuo a adorar este fato, acho-o muito muito bonito. Escolher esta peça foi uma boa forma de voltar à vida. Voltava-o a usar num evento, sem dúvida. Se ele me servisse, não me escapava.

Que materiais foram usados e qual foi o processo criativo para chegar até ela?

O material lembro-me que é seda, agora a história desta coleção, sinceramente, já não me recordo. Já foi há muitos anos e naquela altura os arquivos informáticos eram mais limitados, não era fácil de registar como agora que temos acesso a tudo a qualquer momento. É marcante por ter sido o meu regresso naquele tempo, tenho algum carinho por ela e continua a achar que é atual.