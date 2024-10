Onun Trigueiros: “Não era suposto estar numa galeria ou num museu. Mas estou”

Quando estudava História da Arte, questionava-se sobre a pintura clássica, na qual abundavam retratos de soldados, nobres, reis ou deuses. “Mas porque é que só estas figuras é que são representadas? Obviamente, havia pintores instalados na corte ou nos palácios que eram contratados para fazer aqueles retratos. Mas também havia quem pintasse pessoas comuns, quem pegasse em camponeses ou pastores e os retratasse com elementos divinos, da mesma forma que faziam com os reis e rainhas. É o mesmo que estou a fazer em 2024, só que de outra forma e com outras ferramentas.”

Utilizando diferentes lápis, canetas e processos de colagem, Onun Trigueiros recorre a técnicas variadas para criar estas pequenas ilustrações, que evocam selos ou até mesmo cartas de tarot. Muitas das obras nascem de fotografias, tiradas pelo próprio ou por amigos no dia a dia. O artista acrescenta e retira elementos à realidade — e, acima de tudo, distorce as feições da pessoa representada. Por um lado, sente que é demasiado íntimo retratar um amigo seu ou uma pessoa real numa peça. Por outro, deseja que toda uma imensa comunidade se sinta representada pelo seu trabalho. “Tal como um escritor muitas vezes não escreve diretamente sobre uma pessoa, escreve sobre a mistura de várias.” Mais do que o indivíduo, interessa retratar uma vivência e uma cultura generalizada, que vai desde a sua Linha de Sintra à Margem Sul, dos subúrbios do Porto às periferias de Paris ou Nova Iorque, apesar de cada uma ter as suas respetivas nuances.

Foi no ano passado que começou a explorar este formato, após fazer com o seu coletivo artístico, os Unidigrazz, a exposição Distante na Underdogs Gallery, também em Lisboa. Foi no mesmo espaço que, em 2022, tinha apresentado a sua primeira mostra individual, Renascimento Street. A esmagadora maioria das peças expostas na Crack Kids foi criada este ano — e, depois, foi feita uma instalação site-specific, ampliando uma das ilustrações para um formato grande que está colocado numa das paredes centrais da galeria, que também é loja de materiais de graffiti e cafetaria.

Da António Arroio aos Unidigrazz, um coletivo que tem quebrado muros e barreiras

Desde criança que sente um fascínio pelas artes. “Havia miúdos que eram mais do futebol, outros gostavam de brincar com carros, eu já gostava de cenas que envolviam tinta, de desenhar e pintar. A minha mãe também sempre desenhou e pintou como hobbie”, explica.

Quando entrou no ensino secundário, escolheu o curso de Artes. Mas rapidamente sentiu que “precisava de mais, de uma escola com mais condições e mais especializada no ensino artístico”. Saiu da periferia e tornou-se aluno da Escola Artística António Arroio, no centro de Lisboa, para onde foi com um amigo, o também artista Sepher.