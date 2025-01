Onze mulheres mortas à beira da estrada. A história do serial killer de New Bedford (que se pensou que podia ser o Estripador de Lisboa)

“Investigaram toda a gente, desde pescadores, sobretudo pescadores que chegavam ao porto sazonalmente, a criminosos sexuais condenados. Olharam para todas as pessoas que frequentavam prostitutas na cidade. Olharam para membros da polícia. Olharam para membros da Guarda Costeira, porque havia um navio da Guarda Costeira que estava ancorado no porto de New Bedford. A dúvida era porque é que os crimes só tinham acontecido durante aquele período de tempo, e depois pareciam ter parado”, recorda Maureen Boyle. “Investigaram as pessoas que tinham sido presas depois de setembro. E também as pessoas que tinham abandonado a zona depois de setembro: onde estavam nessa altura?; o padrão estava a repetir-se nesses locais? Além disso, estavam sempre a receber dicas do público. Incluindo muitas mulheres que telefonavam a dizer que os ex-maridos ou ex-namorados poderiam ser o assassino. 1988 e 1989 foi uma época péssima para ser um ex.”

Outra das hipóteses que esteve sempre em cima da mesa, diz a jornalista, é a de que o assassino poderia ter fugido para Portugal — o que também ajudaria a explicar o fim súbito das mortes. Anos mais tarde, quando as notícias sobre os crimes do Estripador de Lisboa chegaram a New Bedford, acrescenta Maureen Boyle, houve inevitavelmente quem pensasse que o Assassino da Autoestrada tinha voltado a matar, agora do outro lado do Atlântico. E é aí que esta história se cruza com o novo Podcast Plus do Observador, “A Caça ao Estripador de Lisboa”.

“Vários investigadores estavam a analisar isso, a tentar perceber se poderia ser uma possibilidade. No entanto, o tipo de assassínio era ligeiramente diferente. Se fosse a mesma pessoa, teria realmente havido uma enorme escalada na forma de matar. O assassino de New Bedford não parecia ser alguém com tanta capacidade de planeamento, e não era tão perverso. Foi tudo muito mais pessoal, para se estrangular um indivíduo, é preciso olhar para ele. O esfaqueamento também é muito pessoal, mas é um tipo de homicídio muito mais cruel.”

Dois grandes suspeitos, zero acusações

Justamente em novembro de 1988, Kenneth Ponte, um conhecido advogado de New Bedford, que até já tinha sido interrogado pelo detetive Dextrateur, resolveu sair da cidade e mudar-se para a Florida.

Os sinais de alerta começaram imediatamente a tocar. Ponte, que antes de entrar na faculdade de Direito tinha chegado a ser detido por consumo de heroína, não só tinha namorado com uma das vítimas como tinha ligações a várias outras. “Ou as tinha representado, ou era amigo delas, ou tinha sido visto com elas. Ele tinha algum historial. Em particular, com uma das vítimas, uma mulher chamada Rochelle, que, a propósito, nunca chegou a ser dada como desaparecida e a certa altura viveu com Ken Ponte. Por isso, quando ela desapareceu, tornou-se suspeito”, conta a jornalista Maureen Boyle.

“Ele já se tinha recusado a cooperar com a investigação. Quando deixou o estado e se mudou para a Florida, foi outro alerta para a polícia. Era um indivíduo muito, muito estranho. Com cerca de 19 ou 20 anos tinha sido viciado em heroína, e foi preso por posse de droga. Recebeu ajuda, deu a volta à vida, tornou-se advogado e, durante um período de tempo, pelo menos à superfície, parecia estar a sair-se bem. Mas depois, nos anos 80, a cocaína chegou ao mercado e ele ficou viciado. Algumas das mulheres que conhecia dos tempos em que era viciado em heroína é que lhe compravam cocaína. Ele era advogado, não queria que ninguém soubesse o que andava a fazer.”

Ao longo de toda a investigação — que ainda hoje, mais de 35 anos depois, se mantém em aberto —, não houve outro suspeito mais forte.