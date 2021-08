Filipa enfrentou o medo de agulhas, Diogo vacinou-se para diminuir as hipóteses de voltar a sofrer com a Covid-19, Marco e Daniela não estavam muito convencidos, Lara espera sentir-se mais segura no regresso às aulas e Bruna avisou os pais com antecedência de que queria tomar a vacina. Pelo meio, uma manifestação. No primeiro de dois dias exclusivos para vacinar os jovens de 16 e 17 anos, a expectativa e ansiedade dominaram a vacinação em Lisboa, Vila Nova de Gaia e Porto.

Entre os cerca de 165 mil jovens desta idade com agendamento confirmado para este fim de semana, 98 mil jovens foram vacinados até às 18h30 deste sábado, segundo adiantou a task force ao Observador.

Estádio Universitário de Lisboa: uma manifestação, medo de agulhas e uma “recompensa”

Agulhas foi sempre algo de que Filipa Andrade teve medo. “Faz-me confusão”, confessa, acompanhada pelo pai. Na zona do recobro, depois de levar a vacina, mostra-se calma. “Estou feliz. Poder levar a vacina é um privilégio, é como votar.” Momentos antes, o estado de espírito da jovem de 16 anos era bastante diferente — teve até de ser assistida por uma enfermeira para acalmá-la. “Superei-me”, diz com um sorriso no rosto. Também Joana Coelho, antes de tomar a vacina, partilhava o receio de Filipa. “Estou muito nervosa e tenho medo de agulhas”, desabafa, ao mesmo tempo que agarrava a mão da tia e tentava respirar fundo. Diz ser um pequeno sacrifício. O objetivo? “Ajudar a criar a imunidade de grupo e a proteger os outros”.

No Estádio Universitário de Lisboa, em frente ao Hospital Santa Maria, há um espaço grande com três divisórias: uma para receber os adolescentes que preenchem uma ficha com os dados relativos ao seu historial clínico; outro para esperarem para serem vacinados; e ainda o de recobro — antes disso ainda recebem um kit com uma garrafa de água e um pacote de bolachas de água e sal. Neste centro, o arranque de inoculação dos adolescentes entre os 16 e os 17 anos ocorreu com tranquilidade. Havia quem estivesse nitidamente mais nervoso, enquanto outros estavam bastante mais tranquilos. Maria do Rosário Silva, por exemplo, disse no recobro que “não teve medo nenhum de ser vacinada e correu tudo bem”. Segundo a jovem, a vacinação vai fazer com que “o vírus seja derrotado” e que “a normalidade retorne”. Com 16 anos, salientou: “A pandemia fez com que se parassem muitas coisas”.