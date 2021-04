Porquê? Porque não só os líderes Jonny e ‘Quinito’ falavam ao telemóvel com os restantes elementos do grupo por código, como os operacionais dos assaltos sempre agiram de cara tapada — o que impossibilitava uma identificação facial clara por parte das testemunhas e dos guardas da GNR que vigiaram o grupo. Não havia, portanto, uma prova direta da prática dos crimes.

O Ministério Público recorreu da decisão e o Tribunal da Relação de Lisboa criticou fortemente o acórdão assinado pelo juiz, apelidando-o de “incompreensível forma de julgar! Para que ninguém seja condenado e o país entre em pânico generalizado com este tipo de criminalidade violenta, bastam um gorro, um par de luvas e força bruta!”. O julgamento foi repetido com outro coletivo e os arguidos foram condenados a pesadas penas.

O caso serve apenas para mostrar que há fundamentados exemplos para pensar que o juiz Ivo Rosa dificilmente pronunciará todos os arguidos da Operação Marquês na exata medida dos pedidos da acusação. Esse seria o cenário desejado pelo Ministério Público, mas que os principais responsáveis da Justiça (incluindo o procurador do processo, Rosário Teixeira), sabem que dificilmente acontecerá desde a distribuição eletrónica ditou o nome de Ivo Rosa.

E as prováveis reviravoltas

O que acontecerá se só forem pronunciados parte dos crimes? O julgamento começa logo?

Assumindo o meio termo, que nem o juiz Ivo Rosa ‘deita abaixo’ o processo, nem segue na íntegra a acusação, só pronuncia para julgamento um determinado conjunto de arguidos por uma parte dos crimes imputados pelo Ministério Público, podem seguir-se ainda grandes reviravoltas..

A primeira questão reside em saber: o MP recorrerá? É praticamente certo que o fará. A acusação está montada como um puzzle, sendo que retirar os crimes de corrupção do mesmo equivale a colocar uma granada no processo. É verdade que, por exemplo, José Sócrates pode ser condenado por fraude fiscal e branqueamento sem que se prove a condenação (porque a alegada origem ilícita ou lícita dos fundos é indiferente para a fraude fiscal e branqueamento), mas o Ministério Público lutará para que o crime de corrupção vá a julgamento de forma a que a prova indiciária seja vista na sua globalidade.

É praticamente certo que o fará. A acusação está montada como um puzzle, sendo que retirar os crimes de corrupção do mesmo equivale a colocar uma granada no processo. É verdade que, por exemplo, José Sócrates pode ser condenado por fraude fiscal e branqueamento sem que se prove a condenação (porque a alegada origem ilícita ou lícita dos fundos é indiferente para a fraude fiscal e branqueamento), mas o Ministério Público lutará para que o crime de corrupção vá a julgamento de forma a que a prova indiciária seja vista na sua globalidade. E o recurso do MP tem efeito suspensivo? Aqui é que começa a guerra jurídica habitual. A esmagadora maioria dos juristas contactados pelo Observador, garantem que o recurso terá efeito devolutivo. Ou seja, e neste caso, não suspende a marcha natural do processo para julgamento. Contudo, o Observador sabe que o MP vai defender que esse efeito suspensivo existe mesmo. Terá de ser o juiz Ivo Rosa a fixar o efeito do recurso, sendo que tal decisão é recorrível para a Relação de Lisboa.

O que acontece se, de facto, o recurso do MP for devolutivo? A lei é clara: os arguidos que foram pronunciados terão de ser julgados imediatamente pelos crimes decididos por Ivo Rosa.

A lei é clara: os arguidos que foram pronunciados terão de ser julgados imediatamente pelos crimes decididos por Ivo Rosa. O que levanta outra questão: o julgamento pode começar, sem que a Relação tenha decidido sobre o recurso do MP? Teoricamente, pode. Mas isso não deverá acontecer. Isto é, o tribunal de julgamento não deverá começar o julgamento sem que a Relação de Lisboa tenha encerrado definitivamente a questão sobre a decisão instrutória.

De acordo com um número alargado de fontes oficiais contactadas pelo Observador, entre juízes, magistrados do MP e advogados, é aceite por todos que, desde que a lei processual penal foi alterada no sentido de restringir os recursos das defesas sobre a decisão instrutória (apenas permitindo ao MP e aos assistentes), é prática dos coletivos de juízes não marcar logo o início do julgamento e esperar pela resposta aos recursos pendentes. No caso da Operação Marquês, essa hipótese está mais facilitada, porque o coletivo que ficar com este longo e complexo processo necessitará obviamente de tempo para estudar os autos antes de marcar as audiências de julgamento.

Última nota: os arguidos não poderão recorrer de uma decisão instrutória que siga os factos da acusação, mas poderão ainda arguir nulidades se houver alguma alteração substancial dos factos e eventualmente também recorrer para a Relação de Lisboa do despacho do juiz que indefira as nulidades arguidas.

O juiz Ivo Rosa pode provocar indiretamente a separação de processos?

Pode-se verificar uma ironia na decisão instrutória que será conhecida esta sexta-feira. Indiretamente, o juiz Ivo Rosa poderá provocar a separação do processo.