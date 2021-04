A defesa de Vara argumenta que os fundos recebidos por Armando Vara por transferência de Carlos Santos Silva (um milhão de euros) a partir de contas de Joaquim Barroca nada têm a ver com contrapartidas recebidas pela aprovação do crédito de Vale do Lobo e que é irrelevante que Vara tenha feito circular o referido milhão de euros entre várias de contas de sociedades offshore que detinha (como a Vama Holdings, a Walker Holdings e a Orssati). Alegam que, em termos criminais, esses fundos só são uma contrapartida pela corrupção quando os montantes chegam às contas dos alegados corrompidos.

Tiago Rodrigues Bastos argumenta que um dos crimes de branqueamento, o que está relacionado com a casa da sua filha Bárbara, prescreveu em outubro de 2014 e que um dos alegados crimes de fraude fiscal tem de ser eliminado, pois o milhão de euros que Vara recebeu em 2008 só poderia ser declarado em 2009. O MP imputa um crime de fraude fiscal qualificada relativamente ao período de 2005 a 2008 e um segundo crime igual relativamente só a 2008.

Ricardo Salgado pode ser beneficiado mesmo sem ter acusação

O ex-presidente do BES será o segundo arguido mais relevante deste processo. Acusado de ter alegadamente corrompido um ex-primeiro-ministro (José Sócrates) e dois ex-presidentes executivos da Portugal Telecom (Zeinal Bava e Henrique Granadeiro) com o objetivo de recolher benefícios ilícitos para o Grupo Espírito Santo, Ricardo Salgado optou por não contestar formalmente a acusação da equipa liderada pelo procurador Rosário Teixeira.

Não quer isto dizer que Salgado confesse algum crime. Pelo contrário, já que diz no requerimento que apresentou nos autos para justificar a não apresentação do RAI que “não praticou qualquer crime” e que no extenso despacho de acusação só existem “suposições atrás de suposições e presunções sobre presunções.”

O mais importante, contudo, é que o ex-presidente do BES poderá ser beneficiado com eventuais decisões do juiz Ivo Rosa. Basta que suceda uma (ou todas) das seguintes situações:

Se José Sócrates, Zeinal Bava ou Henrique Granadeiro forem absolvidos dos crimes de corrupção passiva, as respetivas acusações contra o corruptor ativo (Ricardo Salgado) também cairão;

Qualquer nulidade que leve à anulação de provas que sustentam a acusação, desde que as mesmas estejam relacionadas com os crimes imputados a Ricardo Salgado;

Se o juiz Ivo Rosa decretar a prescrição de algum dos crimes que foram imputados a Ricardo Salgado, isso levará também ao arquivamento dos respetivos crimes.

Além dos crimes de corrupção ativa, Ricardo Salgado está igualmente acusado de nove crimes de branqueamento de capitais em regime de co-autoria com José Sócrates, Carlos Santos Silva e outros arguidos por ter alegadamente ocultado capitais com origem ilícita, de três crimes de abuso de confiança por alegadamente se ter apropriado de fundos do Grupo Espírito Santo (GES), três crimes de fraude fiscal qualificada por alegadamente não ter declarado em sede de IRS todos os rendimentos recebidos do GES e de três crimes de falsificação de documento.

Zeinal Bava ofereceu visão alternativa sobre prova indiciária

A defesa de Zeinal Bava, a cargo do experiente José António Barreiros, atacou a acusação da equipa do procurador Rosário Teixeira com um requerimento de abertura de instrução de 305 páginas que tenta desmontar o caso de forma substantiva, oferecendo outra visão dos factos com recurso a provas indiciárias que deverão ter sido ponderadas pelo juiz Ivo Rosa.

Na prática, Barreiros recusa “a narrativa de um banqueiro corruptor (Ricardo Salgado, presidente do BES), que paga somas de milhões a Henrique Granadeiro e a Zeinal Bava [enquanto dirigentes da PT] e a José Sócrates [enquanto primeiro-ministro] para, durante cinco anos [2006 a 2011] conseguir:

A derrota de uma OPA lançada pelo grupo SONAE sobre a PT e a Portugal Telecom Multimedia (PTM);

A separação [spinoff] da PTM relativamente à PT;

A venda à Telefonica espanhola da participação que a PT tinha na Vivo brasileira e aplicação de parte desse valor na aquisição de uma participação na Oi brasileira;

A contratação por parte do grupo PT de serviços bancários do BESI, subscrição de títulos de crédito emitidos por empresas do GES [ações e notes BES, títulos ESI e Rioforte]

E o financiamento a uma empresa alegadamente instrumental do BES, a Ongoing”, lê-se na contestação de Bava.

Zeinal Bava assume ter recebido 25,2 milhões de euros da ES Enterprises, acrescentando que tais valores foram transferidos em três tranches mediante um “convénio, outorgado verbalmente com Ricardo Salgado, em finais de 2006 e reduzido a escrito a 20 de Dezembro de 2010.” Qual o objetivo de tal contrato: a “aquisição pelo arguido ou pela equipa executiva que ele viesse a escolher, no quadro futuro, então previsível, da total privatização da companhia [PT]”, através de uma verba [25,2 milhões de euros] que foi “facultada a título fiduciário porque com cláusula de reembolso em caso de não aplicação, incluindo juros.”

Isto é, o valor de 25,2 milhões de euros nunca foi propriedade ou rendimento de Zeinal Bava nem tal constituiu qualquer pagamento de Ricardo Salgado, diz a defesa. Os fundos pertenciam ao GES e estavam simplesmente na posse de Bava com o objetivo de serem aplicados na compra de ações da PT, caso a empresa fosse privatizada a 100%.