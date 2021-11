Operação Míriade. Militares suspeitos de tráfico de diamantes e droga tinham cúmplices em Portugal, também detidos: o caso em 10 pontos

A complexidade do caso revelou-se até mesmo durante as buscas desta segunda-feira: o facto de se ter sabido delas nas primeiras horas da manhã terá criado desafios acrescidos ao trabalho da polícia, durante as buscas. Mas não só: as dificuldades prenderam-se sobretudo com a necessidade de se acautelar a apreensão das bitcoins. Como se trata de uma moeda virtual, controlada à distância, é relativamente fácil eliminar o rasto do dinheiro antes das apreensões, ou mesmo conseguir a sua depreciação. Ao contrário do que acontece com uma moeda física, em que há registo de transferências nos bancos, no caso das moedas virtuais as autoridades precisam de ter acesso aos computadores a partir dos quais se tem o controlo para conseguir uma apreensão real.

O uso destas moedas, só por si, dificulta o trabalho das autoridades, dadas constantes flutuações no valor. Além de que o follow the money — seguir o rasto do dinheiro — não é tão fácil de fazer.

Onde aconteceram as buscas?

Cerca de 320 inspetores e peritos da Polícia Judiciária participaram nas buscas desta segunda-feira. As diligências foram acompanhadas pelo juiz Carlos Alexandre, que emitiu os mandados de busca e de detenção, e pela procuradora Cláudia Ribeiro. O Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa confirmou a execução de 100 mandados de busca, 95 buscas domiciliárias e cinco não domiciliárias. O inquérito, dirigido por este DIAP, teve ainda o apoio da Autoridade Tributária.

As buscas aconteceram um pouco por todo o país. Como as suspeitas recaem sobre militares e ex-militares que estiveram nas missões naquele país, mas que agora estão em outros órgãos, como a PSP ou a GNR, a Polícia Judiciária esteve nos locais de formação das duas entidades em Torres Vedras, Queluz e Portalegre, assim como em Lisboa, Funchal, Bragança, Porto de Mós, Entroncamento, Setúbal, Beja e Faro. O regimento de Comandos, no quartel da Carregueira, seria a base dos principais suspeitos do esquema.

Quem recebeu a denúncia e o que fez?

Após receber uma denúncia, a 6.ª Força Nacional Destacada na República Centro Africana relatou as suspeitas ao Estado-Maior-General das Forças Armadas. Foi este o ponto de partida para investigação. As Forças Armadas, por sua vez, deram conhecimento das suspeitas à Polícia Judiciária Militar. Esta informou o Ministério Público, que transferiu o caso para a Polícia Judiciária civil.