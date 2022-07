Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Raras vezes se viu uma unanimidade tão grande no Parlamento como esta quarta-feira, no debate da moção de censura do Chega ao Governo. Mas o consenso mais evidente não foi no ataque a Costa: os partidos da esquerda à direita uniram-se, mas contra o Chega, e preferiram dedicar os arranques de quase todas as intervenções a criticar a (falta de) pertinência da moção, tecendo acusações variadas ao partido (de tratar o Parlamento como “um miúdo a brincar com uma consola” a querer inaugurar a modalidade da “tourada parlamentar”).

As críticas seriam, sobretudo, expectáveis do Governo – que arrancou o debate a acusar o Chega de querer apenas ‘fazer barulho”, nas palavras de António Costa, com uma moção inconsequente, já que o chumbo estava definido ainda antes de o debate começar, ou não tivesse o PS a maioria dos deputados; e que acabou a acusar o Chega de “falar, falar, mas não apresentar uma propostazinha”. O mote estava dado: o Chega seria retratado como um partido populista, sem propostas nem soluções, e o Governo – mesmo estando debaixo de fogo pelas inúmeras polémicas em apenas três meses de mandato – reduziria os ataques a meras críticas sem consequência.

