Entrou na redação de capacete na mão e blusão motard, como é sua imagem de marca ao fim do dia nos corredores parlamentares. O líder parlamentar comunista só não acelera em duas rodas nos caminhos políticos e trava logo quando se trata da posição comunista no próximo Orçamento: “Essa decisão dependerá da resposta global aos problemas colocados”. E lê com atenção um desenho que diz que se está a preparar no Parlamento, em que o PS parece já contar com um ovo no dito cujo.

“O ovo poderá ser o PSD”, atirou João Oliveira no programa Vichyssoise, na rádio Observador. E aí olha para o retrovisor para apontar ao Orçamento Suplementar onde diz que “o PS fez a opção de ter a viabilização o Orçamento Suplementar assegurada pelo PSD e pelo BE. E fez essa opção consciente do que estava a fazer”. Neste poderá também assim, diz o comunista que aguarda por respostas para que a negociação com o Governo possa avançar para a especialidade do Orçamento.

O facto de já acabar as frases de António Costa no Parlamento é sinal de que é mesmo amor para a vida toda?

Não, é mesmo sinal de uma grande capacidade do primeiro-ministro de aproveitar os apartes e nisso confesso que sou dos mais incontidos na Assembleia da República. Acho que é só isso que revela, verdadeiramente.

Mas já quase lhe lê os pensamentos…

A circunstância em que apreciamos o debate entre terceiro permite uma apreciação mais objetiva daquilo que vai na cabeça de cada um. E sobretudo quando se trata de fazer essa caracterização tenho uma dificuldade grande em conter-me nos apartes e o primeiro-ministro tem uma grande capacidade de aproveitar os apartes alheios.

Então não quer dizer que ainda têm muito caminho para fazerem juntos, como disse o primeiro-ministro nessa altura.

Depende do sentido do caminho, depende de para onde o caminho vai.

É para a esquerda ou não? Não tem sido?

Na nossa perspetiva o caminho tem de ser esse, nas opções do PS já tenho mais dúvidas que seja verdadeiramente esse o caminho que veem à frente.

Neste Orçamento está a ser?

Diria que estamos muito longe de poder dizer isso. Aliás, a perceção que fizemos do Orçamento confirma que não é propriamente essa a perspetiva das opções em relação ao que o PS está a querer fazer. Há um aspeto muito revelador disso que é: apontar para um défice de 4,3% na situação em que está o país hoje é muito pior do que para um superavit orçamental em 2020.