Depois de entregue a proposta de Orçamento do Estado para 2021, Pedro Siza Vieira vai ao Parlamento esta quinta-feira para responder aos deputados numa audição sobre as medidas de apoio às micro, pequenas e médias empresas. No documento que chegou à Assembleia da República, são mais as medidas que o Governo repesca para as empresas do que as que cria. E é isso que as confederações empresariais criticam.

A Associação Empresarial de Portugal (AEP) aponta a “completa ausência de novas medidas dirigidas às empresas”, enquanto a CIP lamenta que as propostas sejam “pagar o desemprego” em vez de o evitar.

Em entrevista ao Expresso, Pedro Siza Vieira foi confrontado com as críticas das empresas e o facto de estas pedirem mais medidas fiscais. Só que, para o ministro, “a resposta económica não está só no Orçamento”, mas também “num conjunto de outros instrumentos”. E, fiscalmente, “a medida mais importante já a aprovámos no Orçamento Suplementar: a possibilidade de as empresas recuperarem os prejuízos dos anos 2020 e 2021 ao longo de dez anos”.

As medidas para as empresas também colhem críticas à esquerda, que queria que o Governo tivesse ido mais longe na proibição dos despedimentos e tivesse abrangido todas as empresas (não apenas as grandes). Além disso, o Governo ainda discute possíveis mexidas à lei laboral, como alterações no período experimental ou a suspensão da caducidade da contratação coletiva durante dois anos. E o Executivo já sinalizou que não está disponível para ir tão longe quanto Bloco e PCP querem. Uma coisa é certa: as mudanças, a acontecerem, não colhem o agrado dos patrões.

O que mudou: Proibir despedimentos não agrada a empresas, mexidas nas tributações autónomas pouco abrangentes

Nas negociações com a esquerda, o Governo cedeu na proibição de despedimentos. As grandes empresas com lucros — com mais de 250 trabalhadores e um volume de negócios acima de 50 milhões de euros por ano — vão ficar impedidas de despedir se quiserem manter apoios estatais.

Durante 2021, estas empresas têm de manter, no mínimo, o nível de emprego verificado a 1 de outubro de 2020. Mesmo que procedam a despedimentos, terão depois de contratar para colmatar essa redução na força de trabalho. Caso não cumpram, perdem direito aos apoios públicos, como os incentivos fiscais e a garantia do Estado para acederem às linhas de crédito da banca.

Em vez da proibição dos despedimentos, António Saraiva, da CIP, defende que o Governo deveria estar mais preocupado em dar “incentivos que permitam às empresas” manter o emprego, mas diferentes dos que foram inscritos no Orçamento. “Se há falta de procura, as empresas terão de ajustar os seus recursos humanos à procura que se está a verificar. O que deveria existir agora era uma flexibilidade contratual”, disse em declarações à Rádio Observador.

Também o aumento do salário mínimo no setor privado motiva a resistência dos patrões. Não é inscrito no Orçamento do Estado porque é um encargo das empresas (e um tema para a concertação social), mas Bloco e PCP querem que o Governo vá além do que tem assumido publicamente.

O Executivo já admitiu que o salário mínimo vai aumentar “em linha com a média de aumentos da última legislatura“. Essa média foi de 23,75 euros (o que atiraria o salário mínimo para os 658,75 euros), um valor aquém dos 35 euros exigidos pelo Bloco de Esquerda. Como o Observador já tinha avançado, o Governo tenta firmar com o partido de Catarina Martins um acordo de médio prazo, no qual estará inscrita uma trajetória para subir o salário mínimo nacional e outras matérias laborais. A ideia de António Costa é fechá-lo ao mesmo tempo que se fechar o acordo para a viabilização do Orçamento do Estado.

Os patrões pedem “razoabilidade e bom senso” nesta discussão. “Há que ter atenção à situação da economia portuguesa e ao momento que todos atravessamos e, com razoabilidade e bom senso, devemos olhar para os indicadores e olhar sobretudo para a manutenção dos postos de trabalho”, disse António Saraiva.

O Governo ainda tentou dar algo em troca às empresas, mas as confederações empresariais não ficaram surpreendidas. A proposta de OE para 2021 prevê que as micro, pequenas e médias empresas que costumam ter lucros, mas que este ano não tiveram devido à pandemia, não sejam prejudicadas com o agravamento das tributações autónomas (pagas, por exemplo, sobre os veículos da empresa). Ficam, assim, isentas deste agravamento as micro, pequenas e médias empresas com prejuízos em 2020 e 2021, desde que tenham registado lucro tributável “em um dos três períodos de tributação anteriores” e apresentado “as obrigações declarativas” relativas “aos dois períodos de tributação anteriores”.