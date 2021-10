A quebra parece ser de 73%. Quando se olha para o relatório do Orçamento do Estado, para a previsão de encargos com as Parcerias Público-Privadas, a linha da Saúde tem um valor de apenas 66 milhões de euros — o que contrasta, e muito, com os 247 milhões de euros de 2021. São 181 milhões que desaparecem da tabela. Como é que se explica? Com o fim das PPP dos hospitais de Braga e de Vila Franca de Xira e com a ausência da renda que será paga pelo novo contrato com o Hospital de Cascais, que ainda está em concurso. Para o hospital de Loures, o Beatriz Ângelo, está apenas orçado o pagamento de 19 dias de janeiro de 2022, altura em que cessará o contrato.

Vamos aos números. Para perceber quanto vão, de facto, custar as PPP em 2022 é preciso olhar para os mapas de Desenvolvimentos Orçamentais e, em concreto, para o do Ministério da Saúde. Aí encontra-se a dotação orçamental proveniente de receita de impostos com os cerca de 135 milhões (135.613.874) que irão custar as Parcerias Público-Privadas da Saúde, como explicou o gabinete da ministra Marta Temido ao Observador.

Apesar de a diminuição ainda ser grande — 112 milhões, ou seja, 45% — não é aquela que parecia à primeira vista. Por outro lado, os valores que eram pagos às entidades de gestão clínica de Braga e Vila Franca de Xira não desapareceram do orçamento. Continuam a sair da conta da Saúde, só que surgem, sem detalhe, nas despesas de pessoal e na aquisição de bens e serviços. Em 2019, ano em que a PPP de Braga terminou (31 de agosto), o Estado pagou 146 milhões de euros por essa parceria e 82 milhões pela de Vila Franca de Xira. Esses 228 milhões de euros continuam a surgir no orçamento da Saúde, mas noutras rubricas.