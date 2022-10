O Orçamento não tem folgas (para mais devolução de rendimentos) nem borlas fiscais (para as empresas), mas Fernando Medina assegura que está preparado para enfrentar um cenário mais adverso. “Não vamos assumir a política de procurar agarrar o valor do défice (0,9%do PIB) a qualquer custo. Não vamos comprimir a economia e vamos usar a margem orçamental para estabilizar a economia e os rendimentos das famílias”, afirmou o ministro das Finanças no primeiro debate na especialidade sobre a proposta orçamental para 2023. Era a resposta a Rui Tavares depois do deputado do Livre ter apontado para a prioridade da consolidação orçamental e alertado para o “problema de interpretarem mal a estrada e não conseguirem evitar uma recessão”.

A audição ficou marcada pelo que o Orçamento não tem, nem terá — mais dinheiro para a TAP (até porque Bruxelas não autoriza), nem para o Novo Banco (a não ser que o Fundo de Resolução perca litígios em tribunal) — com Medina a estranhar que os técnicos do Parlamento tenham questionado o “secretismo” relativo à TAP, já que o plano de reestruturação aprovado em Bruxelas, segundo o ministro das Finanças, é público (fora as partes rasuradas).

