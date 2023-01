Ordem dos Médicos propõe à Direção Executiva do SNS o fecho das maternidades com mais de 50% dos partos realizados por cesariana

Ao que o Observador apurou, a proposta foi desenvolvida pelo Colégio da Especialidade em Obstetrícia e Ginecologia da Ordem dos Médicos. As regras criadas pelos especialistas na área — um grupo liderado na Ordem pelo médico João Bernardes — incluem a realização de um limite mínimo de 700 partos por ano em cada maternidade e uma fasquia máxima para o número de cesarianas realizadas: nenhuma poderá ter uma taxa superior a 50% do total de partos. Dois motivos norteiam a definição destas linhas vermelhas por parte da Ordem: por um lado, a rentabilidade e eficiência dos serviços; e, por outro, a qualidade dos cuidados de saúde.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mas há exceções contempladas na proposta. Mesmo que não cumpram estes limites, as maternidades não encerram se isso obrigar as parturientes a fazerem viagens com duração superior a uma hora para chegarem à maternidade mais próxima. E também não têm de obedecer a estes números as maternidades que fazem mais cesarianas por receberem mais casos críticos (casos em que as cesarianas são clinicamente justificáveis). Para essa avaliação contarão fatores como a idade das mulheres acompanhadas e as comorbidades que possam traduzir-se em implicações no trabalho de parto, uma vez que as cesarianas tendem a ser mais necessárias em mulheres mais velhas ou com determinadas patologias.

A proposta vai ainda ser avaliada pela Direção Executiva do SNS. Mas, mesmo que estas regras venham a receber luz verde do organismo liderado por Fernando Araújo, não se aplicarão de imediato: a proposta prevê que, no caso das maternidades que não obedecem neste momento às linhas vermelhas, as autoridades de saúde cedam algum tempo para poderem pôr em prática eventuais reestruturações. Esgotado esse período de adaptação, se os serviços não tiverem alcançado as metas impostas, terão de fechar portas. Os mais penalizados serão, previsivelmente, as instituições privadas, que registam o dobro das cesarianas realizadas no sistema público.