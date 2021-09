O problema das agressões por falta de pagamento é outro que a polícia tem enfrentado. Nesta noite, já depois das duas, haveria uma situação semelhante num bar já mais próximo da Praça Camões. Neste caso um elemento da Unidade Especial de Polícia, também presente no local, acabaria a identificar os envolvidos e a lavrar um auto. “Neste caso eu não vi nada, terá que ser feita uma investigação”, relatava mais tarde a um superior, durante a operação policial que o Observador acompanhou.

Ambulâncias sempre a chegar

À Travessa da Queimada chega a ambulância que vai levar os dois estrangeiros ao hospital e logo de seguida uma outra, do INEM, que segue para outra urgência. As chamadas não param de cair. Nesta noite, a uma semana de as discotecas reabrirem portas — forçadas ao fecho por causa da pandemia em março do ano passado –, o cenário que se vive é idêntico aos das últimas semanas, que tem levado a PSP a bloquear ruas com grades e a “varrer”, na gíria policial, todas as pessoas a partir das 2h00.

“O problema agora é que não há transportes públicos nem sítios abertos para estas pessoas irem”, constata o comissário Artur Serafim, que está ali para dar a cara pela PSP, mas que ao longo da noite não evitou mandar encostar à parede suspeitos de crimes, alguns de desobediência, e até deitar fora as garrafas que as pessoas insistiam trazer nas mãos em plena via pública — mesmo depois de a PSP as alertar que não era permitido. Na PSP acredita-se que o cenário que se tem vivido nestes locais de diversão noturna da capital melhore com o alargamento dos horários bares das 2h00 para as 3h00 e com a abertura das discotecas. Porque agora a grande concentração de pessoas na via pública tem gerado conflitos entre grupos e atraído assaltantes.