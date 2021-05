O êxito de Orientalismo (publicado originalmente em 1978) é, de certa forma, surpreendente. Edward Said é um extraordinário crítico literário, é certo, mas o objeto do seu estudo não parece estar à altura das suas capacidades. Outros críticos importantes, sejam Auerbach, Curtis ou, mais tarde, Steiner e Bloom confirmaram a sua importância com obras monumentais. Mimesis corre toda a história da literatura, da Bíbla e Homero até ao século XX, Bloom entreteve-se a definir o cânone da literatura ocidental e Steiner, no seu Depois de Babel, debruçou-se sobre a própria linguagem. Said, porém, dedicou-se a um tema marginal, aos livros que, no catálogo dos grandes génios, ocupam a prateleira mais datada dos fundos, como os retratos pinturescos de Chateaubriand e Flaubert, e que tem como grandes representantes Pierre Loti ou Galland, autores de quem não se pode dizer que a grande distância a que estão de Shakespeare ou Tolstoi é apenas geográfica.

Claro que um leitor de Orientalismo sabe que o livro é muito mais do que uma viagem pelas páginas oitocentistas como gravurinhas coloridas de sobas e marajás; no entanto, a dimensão que o Orientalismo ganhou, a sua importância histórica e política, existem porque Edward Said foi capaz de insuflar o tema e de o resgatar das minudências académicas.

O Orientalismo, tal como Said o compreende, é o discurso do Ocidente sobre o Oriente. Ora, este discurso tem relevância por várias razões. Em primeiro lugar, porque o discurso provoca uma forma de domínio que terá influência no próprio Oriente e ajuda a perpetrar uma espécie de colonização; depois, porque, como ele próprio explica, uma cultura só se pode definir rejeitando aquilo que não faz parte dela, o que faz do Oriente, com a sua exclusão do mundo Ocidental, um dos fundamentos da ideia de Ocidente; e, por fim, dado que o grosso do livro é dedicado a expor os grandes lugares-comuns da visão do Ocidente sobre o Oriente, isso faz dele uma espécie de livro-negro da literatura.

Estes três aspetos, conjugados, talvez ajudem a perceber, junto de outros elementos, o êxito do livro.

Edward Said transformou o Orientalismo num grande tema porque, ao olhar para ele de uma perspetiva geral, conseguiu reunir uma coleção de documentos sobre aquilo que o Ocidente rejeita, que não considera como seu, fazendo do livro uma aproximação negativa à ideia de Ocidente; ao mesmo tempo, a exploração das “representações”, para usar a linguagem de Said, dá uma certa originalidade ao livro. Haverá poucos exemplos de uma perspetiva tão alargada da literatura ocidental que a tratem, não a partir das suas grandezas, mas a partir das suas misérias. E neste aspeto, mesmo que se queixe de ter sido mal-compreendido e de ser acusado de estar contra o Ocidente, a verdade é que Said soube encontrar o tom certo. Como ele próprio explica, a manutenção de um discurso opressivo e com tendência para saturar os oprimidos não seria possível sem uma prodigiosa inventividade dos génios que navegam dentro deste discurso. Ora, esta premissa evita que Said, mesmo quando está contra o discurso orientalista, menospreze os seus autores. O que é invulgar no livro é a capacidade que Said tem de admirar o génio daqueles que perpetuam o discurso orientalista. A curiosa interpretação que Said faz do “campo epistemológico” de Foucault, não fazendo dos grandes-autores porta-vozes do paradigma mas renovadores desse mesmo paradigma impede o livro de cair num simplismo revanchista e torna as suas análises dos grandes escritores sempre interessantes.

Nada disto, porém, chegaria para fazer do livro um êxito. Nem uma espécie de desmascarar das grandes ideias coletivas, que teria certo eco nos ambientes universitários e levou também ao aparecimento de A invenção da Tradição, de Hobsbawm, é razão suficiente para que Orientalismos e tenha tornado a grande pérola literária da esquerda americana contemporânea.

A verdade é que o livro surge num contexto específico que o torna politicamente muito mais significativo do que qualquer outro do mesmo género. Quando Orientalismo é publicado os Estados Unidos recebem os últimos estilhaços da arrastada saída do Vietname e estão prestes a entrar na primeira Guerra do Afeganistão. O eixo da política externa está, lentamente, a passar das preocupações russas para as preocupações com o Médio-Oriente, Médio-Oriente esse que assume um papel de especial relevo no livro de Said.