Aos 28 anos, a trompista norte-americana Antonia Chandler é a instrumentista mais recente a entrar na formação da Orquestra Gulbenkian. Não tem sequer metade da idade da efeméride que se celebra por estes dias: os 60 anos da orquestra da Fundação Calouste Gulbenkian, criada em 1962. Há um ano, estava detrás de uma cortina – sem cara, nem nacionalidade que a distinguisse dos restantes – na audição que a traria até Lisboa. Tocou várias peças, em três momentos diferentes. Na última delas recebeu a resposta que desejava: juntava-se, a partir dali, ao grupo de cerca de 60 músicos que compõem este importante agrupamento musical, cuja história é reflexo também da evolução do país nas últimas décadas.

Para uma jovem instrumentista como Antonia, que estudara trompa desde a infância, a oportunidade de ingressar numa orquestra de topo está sempre na lista de prioridades. Depois de um período em Londres, na Grã-Bretanha, o anúncio de audições foi decisivo. Afinal, esta foi – e aqui está parte do segredo por detrás da sua ligação a Portugal – a orquestra onde a sua mãe foi também música, violoncelista, na década de 1980. “Não conhecia Portugal, tinha estado apenas quatro ou cinco vezes. Mas os meus pais, ambos americanos, conhecerem-se em Lisboa”, conta. Dada a oportunidade, a jovem de Seattle não hesitou na hora de tentar a sua sorte. “Esta orquestra e este país já estavam, afinal, na minha história de família, até porque descobri que já sou a quarta geração da família que passou por Lisboa. No passado, os meus avós que eram missionários do Canadá também estiveram aqui”. Está no seu primeiro ano e depois de uns meses à experiência, passou em definitivo a integrar o elenco que, atualmente, chega a dar mais de 80 concertos por temporada.

Os primeiros passos são sempre complicados, reflete em voz alta, acompanhada na mesma mesa por Alexandra Mendes, violinista da Orquestra Gulbenkian, desde 1981. Por oposição a Antonia, que entrou recentemente, Alexandra é neste momento a instrumentista mais antiga da formação. Entre as duas estão décadas de diferença e de história, reflexo não só das diferentes idades e origens que compõem a orquestra desde a sua criação, mas também um sinal de que, como diz Alexandra, “integramos um organismo que se mantém muito vivo”. Recorda que no tempo em que entrou na orquestra, se iniciava um período de grande vivacidade artística na fundação, sobretudo pela direção levada à cabo por Madalena Perdigão, cujo o centenário será, certamente, um dos momentos altos da Gulbenkian no próximo ano.

