Atribuir prémios aos socialistas não foi, neste congresso, tarefa fácil: se há três anos Francisco Assis congratulava Costa por ter conseguido “anestesiar” BE e PCP, desta vez Costa parece ter conseguido anestesiar o próprio partido, que aplaudiu aborrecido as horas de intervenções e só mostrou entusiasmo quando ouviu o líder. Mesmo assim, estivemos atentos aos momentos e figuras mais importantes do congresso, onde desta vez se incluem um ministro que chegou atrasado e leva o prémio Cinderela e uma candidata improvável à sucessão que nos fez recordar um momento icónico de Cavaco Silva. Esta é, como é hábito, a lista de prémios que o Observador atribuiu no congresso do PS, os “Espinhos de Ouro”:

Prémio ‘tenho de ligar à minha mulher’: António Costa

Há um tabu que Costa diz que não é tabu. Há sucessores, mas não há sucessão. No meio destas contradições íntimas do PS, António Costa teve quase um cheque em branco de todas as alas do partido: se quiser ser recandidato em 2023, todos acham que não há melhor solução. E se acham o contrário, não verbalizam. O secretário-geral tinha revelado numa entrevista ao Expresso a ideia de que a decisão de continuar para lá de 2023 dependia de três fatores: a opinião do PS (essa está resolvida), a sua e a da sua mulher. “O momento óbvio é 2023. Em que o PS, eu próprio e a minha mulher temos de ver isso”, disse o primeiro-ministro. A correlação de forças, como diria Jerónimo de Sousa, mudou um bocadinho. Se o PS quer, só falta mesmo convencer Fernanda Tadeu — que passa assim a ser a mulher mais influente na sucessão do PS.

Prémio ‘Cinderela’: Pedro Nuno Santos

O ministro das Infraestruturas não falou no Congresso e numa das circunstâncias em que foi abordado pelos jornalistas a confusão foi tanta que perdeu um sapato. Foi um momento cinderela. No dia anterior, o atraso não lhe transformou o carro em abóbora, mas provocou-lhe um momento mais desconfortável (não estava quando foi chamado ao palco), além de que houve comentários nos bastidores dos camaradas de partido sobre a indumentária mais casual com que se apresentou no sábado.

No pouco que falou, disse apenas, “dizem que falo de mais”, no sábado; e “o secretário-geral é um brincalhão”, no domingo, quando comentava o facto de o primeiro-ministro ter dito que se atrasou porque “teve um furo” ou “adormeceu”. Está, no entanto, mais ou menos claro que Costa não o vê propriamente como um Príncipe — nem no sentido de Maquiavel, nem no sentido da clássica histórica da gata borralheira.

Prémio ‘Carreira diplomática’: Duarte Cordeiro

É o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e, portanto, está na linha da frente das negociações com PCP e BE. Cabe-lhe a ele o papel de polícia bom e de cortejamento dos parceiros. Foi isso que fez no Congresso, quando subiu ao púlpito: “Não podemos ter tentações de auto-suficiência. Será à esquerda que temos que encontrar soluções”.

São excelentes declarações para levar na lapela para a mesa de negociações com os parceiros. Se Pedro Nuno Santos conseguiu quatro orçamentos com todos, o sucessor Duarte Cordeiro já perdeu peças da geringonça pelo caminho: no orçamento suplementar não teve PCP, no orçamento para 2021 não teve Bloco de Esquerda. Resta-lhe por isso a via diplomática para continuar a garantir que tem apoios na hora de aprovar o Orçamento, até porque não quer ficar na história como o embaixador dos duodécimos.

Prémio ‘Rodagem do Citroën’: Marta Temido

Marta Temido entrou no Congresso ministra da saúde e saiu como potencial sucessora do líder socialista o que, por arrasto, a torna potencial candidata a primeira-ministra. Com as devidas distâncias, faz lembrar um mito do PSD, quando em 1985 Cavaco Silva foi ao Congresso da Figueira da Foz para fazer a rodagem do Citroën que acabara de comprar, pensava regressar no próprio dia em que chegou (o sábado), mas acabou consagrado como líder no domingo, último dia do Congresso. Marta Temido sai de Portimão só com o cartão de militante e, com muita pena de Costa, não tem ainda tempo de militância suficiente para integrar o Secretariado, o órgão de cúpula do partido. Ainda assim fica com o prémio da rodagem do Citroën pela ascensão meteórica que teve em dois dias.

Prémio ‘Eu é mais Lisboa’: Fernando Medina

Sucessor de Costa? Só em Lisboa. Medina foi a Portimão com outra cidade no pensamento: diz que só quer saber da capital (não podia dizer outra coisa) e até já disse que apoia Costa enquanto ele quiser. Em política o que hoje é verdade em 2023 pode não ser, mas Medina discursou como se estivesse num debate autárquico. Começou logo por dizer que “é ao nível de cada município, cada comunidade, cada área metropolitana que se vão definir escolhas fundamentais para resolver os problemas quotidianos dos nossos concidadãos”. E lá continuou com tiradas igualmente galvanizadoras, que só por azar não fizeram subir o “palmómetro” e não puseram em êxtase a alma socialista: de “rede de transportes coletivos pesados” a “quero falar-vos de transportes”. Ainda ensaiou timidamente levantar a voz e recorrer a exclamações (“para acabar os hospitais que ainda não foram acabados!”), mas nada feito. Medina não levanta congressos, isso já se sabia, mas em Portimão pareceu mais um entre muitos candidatos autárquicos socialistas (mesmo que a Lisboa, mesmo que favorito na capital). Foi poucochinho. Acabou a diabolizar as políticas “da direita” (toda ela), sobretudo na habitação, que “a direita” vê como “bem de mercado”. Não deixa de ser curioso: promete vir salvar a bolha de Lisboa, governada nos últimos 14 anos pelo alegado “sucedido” (2007 e 2015) e pelo propalado “sucessor” (de 2015 para cá).

Prémio ‘Melhor aluna’: Mariana Vieira da Silva

Fez de primeira-ministra durante as férias de António Costa, veio ao congresso apresentar a moção do líder e fechou a sua intervenção constatando o que, pelo fim do conclave, já era óbvio para todos: “Só o PS tem António Costa” e, para o partido, esse é o melhor ativo que se pode ter. Se quando se fala de Mariana Vieira da Silva parece que todos os caminhos vão dar a Costa, a referência ao líder comprovou-o (e foi mesmo a tirada que mais palmas lhe valeu). Por agora, a ministra a quem Costa dá um destaque cada vez maior vai sendo elogiada pela competência, mas faz-se notar sobretudo pela proximidade ao líder. Dos quatro possíveis sucessores, parece a mais alinhada com o professor — o que faz dela a melhor aluna… ou pelo menos a aluna preferida.

Prémio ‘Melhor arrumador’: Carlos César

Agora que está mais afastado das lides da política do dia a dia, o presidente do PS passou discreto pelo congresso, que abriu com um discurso virado para dentro em que pedia ao PS que assumisse uma “atitude reformista” e aproveitasse a bazuca. Depois, fez questão de atirar ao PSD para recusar que haja querelas internas (“uma paz fria”) no PS e garantir a união do partido. A ironia é evidente: se já há alguns meses se apostava na mesma bolsa de quatro nomes (Ana Catarina Mendes, Fernando Medina, Mariana Vieira da Silva e Pedro Nuno Santos) para o leque de sucessores no PS, foi precisamente César, articulado com Costa, que agitou a conversa sobre a sucessão quando decidiu sentar todos os candidatos a candidatos na mesa do congresso. Num conclave com pouca história, César acabou, assim, por lançar o (único) tema que foi animando os corredores do Portimão Arena.

Prémio ‘Deixem-me voltar à minha vida profissional’: Augusto Santos Silva

Apareceu há uns tempos, numa entrevista ao Expresso, saudoso da sua vida académica. Ficou, então, a saber-se que é como professor que Augusto Santos Silva quer terminar a sua carreira profissional e não na política. Ainda que tenha vindo jurar logo de seguida que não se tratava de um pedido velado para sair do Governo, Santos Silva desapareceu mesmo. A sua participação neste Congresso resumiu-se a um artigo de opinião sem história que escreveu no Público, duas semanas antes. Longe do artigo que escreveu há três anos, no mesmo jornal, assumindo as dores de Costa ao pôr Pedro Nuno Santos na ordem com um debate ideológico sobre se o partido devia estar mais à esquerda ou à direita. Animou o debate socialista a um nível que este congresso nunca teve. As malas do desaparecido e sempre turculento e interventivo ministro Negócios dos Estrangeiros parecem estar mesmo feitas com destino à vida académica.

Prémio ‘Keep cool’: Ana Catarina Mendes

Em 2016, Pedro Santana Lopes foi a uma Congresso do PSD proclamar uma das frases da antologia política para deixar em lume brando uma recandidatura autárquica: “Keep cool”. Ana Catarina Mendes não tem a coolness política de Santana, mas só lhe faltou mesmo a expressão airosa para fazer o mesmo. Já se percebeu que António Costa não gosta da ideia de ter um sucessor único, disparando possíveis quadros de futuro com a intensidade com que dispara medidas da bazuca europeia, e nem se coibiu de vir introduzir no debate — que diz que não se coloca — mais um dado: isto era engraçado era se fosse uma mulher. As cabeças rodaram imediatamente para Ana Catarina que as reencaminhou para outro lado ao dizer que até pode ser “evidente” que chegará o tempo de o PS ter “uma mulher à frente dos destinos” — mas “este não é esse tempo”. E fica à espera, sentada.

Prémio 90 e tal – um PS só de “costistas”

Em tempos um congresso do PS era outra coisa. Existiam os críticos de sempre, aqueles que nunca abdicavam de ir a votos (Daniel Adrião). Existiam os “barões”, que iam aos congressos deixar avisos e conselhos, influenciando a liderança. E existiam sobretudo as “alas”: a mais centrista — como a avessa à “geringonça”, de Francisco Assis —, a da liderança e a mais esquerdista dos jovens turcos. Este fim-de-semana, em Portimão, só se viu uma ala, a dos costistas. Não havendo muito a dizer sobre o posicionamento do partido, sem grandes discórdias e com as sondagens a ajudar, o grande líder até deve ter corado com tanto elogio. A unanimidade foi tal que na Comissão Nacional nem Daniel Adrião apresentou listas e a única de Costa foi eleita com 92,45%. Nos restantes órgãos do partido, a votação das listas (também únicas) superou os 94%. Foram votações norte-coreanas sem necessidade de coação. Em 2023, dependendo do que Costa quiser e de como estiver o país, logo se vê quem quer o quê.