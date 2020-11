Os 11 milhões de euros de investimento que o Governo manteve na Web Summit — apesar da cláusula contratual que permitia abdicar deste montante sem que houvesse violação do contrato — eram a polémica do dia. Mas sobre eles, Paddy Cosgrave disse apenas que não se ia “envolver em nenhuma política interna”, que as pessoas “são livres de interpretar o contrato como desejarem” e que, apesar do investimento do Governo numa edição 100% online, esta seria a Web Summit “mais cara” e “mais devastadora” de sempre. Porquê? Porque implica um investimento de perto de mais de 20 milhões de euros (e 250 pessoas) no software — software esse que vai distribuir gratuitamente a alguns dos maiores eventos de tecnologia no próximo ano.

Em 2021, os planos passam por fazer um evento híbrido (70 mil pessoas em Lisboa e 80 mil online) — cenário que o irlandês de 37 anos não considera irrealista — e para o ano seguinte a ambição é maior: ter estrelas e realizadores de cinema nas ruas de Lisboa; e mais de 100 mil pessoas no Altice Arena e naquela que será a nova FIL (se a Câmara Municipal de Lisboa e a FIL chegarem a acordo). Quando questionado sobre como pode garantir às startups que não vão perder nada com a experiência online, respondeu com a “dura realidade”: “Ir à Web Summit nunca garantiu a ninguém que ia conseguir investimento”, disse. E acrescentou logo de seguida: “Não me vou sentar aqui e dizer que lá porque vais à Web Summit o mundo vai mudar para ti. Não vai. É incrivelmente competitivo”.

Em 2018, Paddy Cosgrave assinou um acordo com o Governo português para manter a Web Summit em Lisboa por 10 anos. Em troca, recebe um investimento de 11 milhões de euros por ano, financiado pelo Turismo de Portugal, IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. e Fundo de Desenvolvimento Turístico de Lisboa (alimentado pelas receitas geradas pela taxa turística paga por quem visita a capital portuguesa). Três milhões são atribuídos pelo município de Lisboa. A cláusula de rescisão do contrato é de 340 milhões por cada ano não cumprido. A edição deste ano decorre entre 2 e 4 de dezembro num formato exclusivamente online.