Eric Yuan, fundador e CEO do Zoom

Foi uma das empresas tecnológicas mais mediáticas da primeira vaga da pandemia, porque o crescimento súbito de utilizadores também pôs a descoberto os vários desafios que a empresa chinesa enfrenta em termos de segurança e privacidade. Na Web Summit de 2020, Eric Yuan vai estar à conversa com Alyson Shontell, editora no Business Insider, durante 25 minutos, sobre o lançamento do Zoom, em 2011, o futuro das comunicações e da necessidade crescente da sociedade em termos de comunicação por vídeo. A talk chama-se “Zooming ahead: The Shaping of a new world” e acontece a 3 de dezembro, entre as 17h30 e as 17h55, no palco principal.

Margrethe Vestager, comissária europeia para a concorrência

É uma presença assídua e que raramente desilude. Com um discurso mordaz, Margrethe Vestager não tem deixado escapar a oportunidade de estar num evento com ampla visibilidade para tocar naquelas que são as grandes feridas dos gigantes da tecnologia em matéria de impostos, de abuso de poder no mercado ou de práticas desleais. É sempre uma das intervenções mais esperadas e nesta edição não será exceção. A comissária europeia vai conversar a 4 de dezembro com Nicholas Thompson, da Wired, sobre qual será o futuro digital da União Europeia. A conversa vai decorrer entre as 14h25 e as 14h45.

Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde

O homem que lidera a autoridade de saúde que mais tem tentado ajudar os países a lidar com a pandemia de Covid-19, a Organização Mundial de Saúde (OMS) vai estar na quinta-feira, 3 de dezembro, no palco principal da Web Summit, entre as 21h e as 21h10. Durante 10 minutos, Tedros Ghebreyesus vai responder à pergunta: In a global pandemic, WHO knows best?, que em português quer dizer algo como “numa pandemia global, quem é que sabe melhor?”, mas que em inglês faz um trocadilho com as siglas da OMS (WHO). Numa pandemia que está a ser fortemente marcada pelo recurso à tecnologia, é uma das intervenções que mais curiosidade suscita.